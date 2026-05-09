Reglementări pentru protejarea industriei de apărare – statul va putea interveni când fabrici din domeniu riscă să fie închise

Guvernul a modificat legislația de profil pentru a permite protejarea fabricilor și capacităților strategice din industria de apărare, astfel încât statul să poată interveni când acestea riscă să fie închise, vândute sau pierdute.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Economiei, Irineu, Darău, a scris că România nu mai poate pierde active importante prin lipsă de reacție administrativă și că noul cadru care ca scop salvarea și valorificarea lor.

Noul mecanism schimbă abordarea statului și permite intervenții pentru salvarea activelor strategice, pentru că nu este vorba doar despre infrastructură sau terenuri, ci despre unități industriale funcționale, care pot produce efectiv.

„Nu mai vorbim doar despre clădiri sau terenuri, ci despre „active funcţionale”, adică fabrici întregi care încă pot produce. Acestea sunt păstrate ca ansamblu, fără a fi fragmentate şi pierdute prin faliment sau vânzare pe bucăţi”, a precizat ministrul Economiei.

Cum se poate interveni atunci când o fabrică din domeniul apărării este în pericol de închidere, faliment sau vânzare pe bucăți:

„În astfel de situaţii, preluarea include întregul ansamblu de producţie – nu doar clădiri sau terenuri, ci şi utilaje, linii de producţie şi echipamente, adică tot ce asigură capacitatea reală de producţie; Aceste capacităţi sunt tratate ca un tot unitar, pentru a evita fragmentarea lor şi pierderea definitivă a unor resurse industriale esenţiale pentru securitatea naţională”, a explicat ministrul.

„Orice decizie de acest tip este fundamentată pe analize economice, juridice şi de impact asupra securităţii naţionale şi este validată la nivelul CSAT, ca garanţie că statul îşi protejează în mod responsabil interesele strategice”.

„După preluare, aceste capacităţi nu rămân inactive, ci pot fi repuse în funcţiune fie de stat, fie împreună cu parteneri privaţi, astfel încât să revină rapid în circuitul economic şi de producţie pentru apărare”, a mai transmis ministrul.

****