Națiunile Unite nu au reușit nici de data aceasta să aprobe măsuri concrete de reglementare a armelor complet autonome, așa-numiții „roboți ucigași”, o tehnologie ce a avansat extrem de rapid odată cu Inteligența Articială (AI).

128 de state membre ale Convenţiei ONU privind utilizarea anumitor arme convenţionale (CCAC), printre care și România, au hotărât însă ca în cel mult doi ani să adopte un set de reguli internaționale. Este singurul consens la care s-a ajuns pe acest subiect dezbătut de un deceniu.

Compromisul acceptării procesului de reglementare a fost acceptat inclusiv cele cinci puteri nucleare membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU: Statele Unite, Rusia, China, Franţa şi Regatul Unit, relatează agenții de presă internaționale citate de Agerpres.

Discuţiile vizează sistemele de armament capabile să identifice şi să atace ţinte cu un grad redus de intervenţie umană sau chiar fără control uman direct, cunoscute şi sub denumirea de ”roboţi ucigaşi”.

Unele delegaţii s-au opus folosirii termenului „negociere”, iar în textul final acesta a fost înlocuit cu „elaborare”, potrivit AFP. Formularea lasă deschisă posibilitatea ca viitorul instrument internaţional să aibă caracter obligatoriu sau voluntar.

Principalii oponenți: Rusia, SUA și Israel

Aproximativ 100 de ţări au susţinut adoptarea rapidă a unor norme internaţionale obligatorii din punct de vedere juridic. Statele Unite, Rusia şi Israelul, printre principalii producători de armament, s-au opus însă acestei abordări, ceea ce a dus la adoptarea unui acord mai puţin ambiţios.

Reprezentanţii statelor participante la Convenţia privind anumite arme convenţionale s-au reunit la Geneva pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind utilizarea armelor autonome în conflictele din Ucraina, Sudan şi Orientul Mijlociu.

Secretarul general al ONU, papa şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii au cerut anterior adoptarea urgentă a unor reguli internaţionale ferme şi obligatorii pentru utilizarea acestor tehnologii.

Preşedintele reuniunii, diplomatul elveţian Julien Thoeni, a calificat compromisul drept o realizare importantă pentru dezarmarea umanitară, după mai bine de zece ani de negocieri.

”Acest rezultat demonstrează că, inclusiv într-o lume profund divizată, diplomaţia multilaterală poate produce rezultate concrete”, a declarat Thoeni, după finalizarea discuţiilor.

Reuniuni anulate de obiecțiile Rusiei

Negocierile au fost marcate de dispute asupra formulării acordului, iar obiecţiile Rusiei privind regulile de procedură au determinat anularea unor reuniuni oficiale.

Un diplomat dintr-o ţară care susţine adoptarea unor norme obligatorii a apreciat rezultatul drept ”dezamăgitor, dar care ar fi putut fi mult mai rău”.

Organizaţiile pentru drepturile omului au avertizat că amânarea adoptării unor reguli obligatorii riscă să permită dezvoltării tehnologice să depăşească ritmul reglementărilor internaţionale.

”Amânarea elaborării unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic pune în pericol civilii şi umanitatea”, a declarat Nicole van Rooijen, directoarea executivă a organizaţiei Stop Killer Robots.

Unii observatori şi foşti oficiali militari consideră că statele ar trebui să ia în calcul negocieri în afara actualului cadru ONU, în care deciziile necesită consensul tuturor celor 128 de state participante, relatează Reuters. Această regulă permite unui număr redus de ţări să blocheze adoptarea unor restricţii internaţionale asupra armelor autonome.

Rezultatul negocierilor de acum de la Geneva este considerat insuficient de organizațiile umanitare, care avertizează că tehnologia avansează mai repede decât diplomația. Miza este păstrarea controlului uman asupra deciziilor de viață și de moarte și stabilirea răspunderii pentru eventualele victime.

Armele autonome nu fac diferența între un combatant și civil

Laurent Gisel, șeful Unității Arme și Conduita Ostilităților din cadrul CICR, atrage atenția asupra necesității urgente de a stabili reguli obligatorii pentru armele autonome.

Expertul subliniază că este vital ca un cadru legal să fie implementat înainte ca aceste sisteme imprevizibile și greu de controlat să fie desfășurate la scară largă pe front. Deși publicul larg face o confuzie frecventă, Gisel clarifică natura tehnologiei: „Se asociază foarte des dezbaterea despre armele autonome cu dronele”, dar „autonomia este o capacitate ce poate fi integrată în orice tip de armă, precum o rachetă sau o bombă”.

Conceptul de armă capabilă să reacționeze fără intervenție umană nu este o noutate, iar unele dintre aceste sisteme „există de decenii”, explică specialistul CICR.

Un exemplu clasic îl reprezintă sistemele de apărare antirachetă de pe navele de război, care detectează automat amenințările și ripostează. În fața unei rachete cu viteză foarte mare, soldații doar supraveghează procesul, fără a aproba individual fiecare interceptare, riscurile pentru civili fiind limitate în acest context maritim.

La polul opus, minele antipersonal reprezintă o formă veche de armament autonom, interzisă la nivel global tocmai pentru caracterul său nediscriminatoriu, deoarece nu pot face diferența între un combatant și un civil.

Sistemele de arme autonome prezintă o gamă largă de riscuri de natură etică, morală, juridică, umanitară și de securitate. Utilizarea lor pe scară largă riscă să erodeze mecanismele de responsabilizare pentru încălcările drepturilor internaționale ale omului și ale dreptului umanitar, precum și să submineze restricțiile legale menite să reducă la minimum vătămarea civililor și daunele aduse infrastructurii critice în cadrul conflictelor armate.

„Dacă permitem armelor autonome să se desfășoare, să aleagă și să distrugă propriile ținte, vom vedea un număr disproporționat de victime colaterale, rate de eroare cu persoane de culoare sau cu dizabilități”, a explicat Liz O’Sullivan, expert ONU.

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