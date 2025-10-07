Registrele de comenzi din industria germană s-au golit, pe măsură ce achizițiile anticipate din SUA s-au epuizat

Comenzile industriale germane au scăzut în august, înregistrând o diminuare de 0,8% față de luna precedentă, ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, a anunțat marți Oficiul Federal de Statistică. Un sondaj Reuters realizat în rândul analiștilor anticipase însă o creștere de 1,1%.

Evoluția este îngrijorătoare având în vedere strânsa legătură a economiei României de cea a Germaniei (principala piață de desfacere, principalul investitori străin).

”Acum că perioada de achiziții anticipate din SUA a trecut, registrele de comenzi industriale din Germania au revenit la nivelul de la începutul anului: goale. Totuși, există o mică rază de speranță în datele privind comenzile industriale din august, deoarece cererea internă începe în sfârșit să crească”, notează analiștii ING Bank.

Comenzile industriale germane au scăzut cu 0,8% de la o lună la alta în august, după o scădere de 2,7% în iulie, ceea ce sugerează că impulsul pozitiv din industria germană din primele luni ale anului a fost aproape exclusiv rezultatul exporturilor anticipate către SUA.

De fapt, registrele de comenzi au revenit acum la nivelurile de la începutul anului. Chiar dacă comenzile industriale sunt cu 1,5% mai mari față de anul trecut, declinul industrial continuă.

Începând din martie anul acesta (luna de după alegerile din Germania și înainte de „Ziua Eliberării” a lui Donald Trump), comenzile industriale au crescut, în medie, cu 0,1% în fiecare lună. Totuși, această cifră generală ascunde diferențe semnificative între cererea internă și cea externă.

În timp ce comenzile externe au crescut puternic până în mai, apoi s-au prăbușit, comenzile interne au rămas slabe până în iulie, dar au înregistrat o creștere puternică în august. Povestea din spatele acestei divergențe este, în mod clar, efectul exporturilor anticipate către SUA, dar și slăbiciunea structurală continuă a industriei germane.

”Creșterea comenzilor interne din august rămâne o mică rază de speranță, sugerând că investițiile de amploare anunțate în infrastructură și apărare ar putea începe să se reflecte în registrele de comenzi ale companiilor industriale germane.

Totuși, cel puțin pentru moment — și având în vedere că comenzile industriale de astăzi reprezintă producția industrială de mâine — datele publicate în această dimineață ilustrează încă o dată faptul că declinul industrial al Germaniei nu se va încheia prea curând”, notează economiștii băncii olandeze.

