Rețeaua Regina Maria a ajuns la un acord pentru a prelua rețeaua Dorna Medical din nordul țării, într-o tranzacție prin care continuă consolidarea pieței serviciilor medicale private din România.

Dorna Medical este o rețea medicală cu afaceri de circa 20 de milioane de euro, dezvoltată de familia Boca, care operează în prezent o rețea formată din peste 35 de locații: cinci policlinici, cinci laboratoare, șapte centre de imagistică și 20 de puncte de recoltare, deservind pacienți din județele Suceava, Iași, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Neamț, Mureș și Maramureș.

Portofoliul său include servicii de laborator, consultații în ambulatoriu, imagistică medicală și medicină dentară, susținute de o echipă medicală multidisciplinară formată din peste 200 de specialiști.

Consiliul Concurenței a identificat riscuri pentru piața de imagistică medicală din Suceava

Tranzacția este supusă aprobării Consiliului Concurenței, care a identificat riscuri pentru piața de imagistică medicală din județul Suceava.

Într-un comunicat transmis publicității, Consiliul Concurenței a pus în dezbatere publică angajamentele propuse de Regina Maria pentru a elimina îngrijorările identificate pe piața serviciilor de imagistică din Suceava în contextul preluării Dorna Medical.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția poate afecta concurența pe piața serviciilor de imagistică medicală din județul Suceava, putând genera creșteri de preț ale serviciilor oferite consumatorilor și o posibilă direcționare internă a pacienților”, conform autorității de concurență.

Astfel, Regina Maria se angajează, pentru o perioadă de trei ani, să plafoneze prețurile serviciilor de imagistică medicală (RMN și CT) în clinicile din județul Suceava afectate de prezenta tranzacție și să nu practice un sistem de stimulare a medicilor în vederea trimiterii pacienților către clinicile afectate pentru analize suplimentare.

De asemenea, compania se angajează ca, pentru o perioadă de doi ani, să nu condiționeze furnizarea serviciilor medicale de achiziționarea sau utilizarea altor servicii medicale. Consiliul Concurenței invită persoanele fizice sau juridice interesate să trimită observații până la data de 4 decembrie.

Regina Maria a fost cumpărată în 2025 de grupul finlandez Mehiläinen

Tranzacția dintre Regina Maria și Dorna Medical marchează încă un pas în procesul de consolidare a pieței de servicii private de sănătate. În total, grupul a semnat peste 50 de tranzacții de M&A până acum.

Povestea Regina Maria a început în anii ’90, atunci când medicul Wargha Enayati a înființat Centrul Medical Unirea. În 2007, fondul de investiții 3i a intrat ca investitor minoritar. În 2010, 3i a ieșit, a intrat în acționariat Advent International, iar în 2011 Centrul Medical Unirea a devenit Regina Maria.

În 2015, Wargha Enayati a ieșit din Regina Maria, iar compania a fost cumpărată de fondul MidEuropa Partners, care a vândut-o după zece ani, în 2025, către grupul finlandez Mehiläinen, deținut de fondul internațional CVC.

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