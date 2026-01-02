REGES‑Online devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2026: Revisal a fost înlocuit complet

Începând cu 1 ianuarie 2026, Reges‑Online, noul Registru General de Evidență a Salariaților, a intrat oficial în vigoare și este obligatoriu pentru toți angajatorii din România, potrivit Inspecției Muncii.

Guvernul a prelungit în septembrie termenul limită de înrolare, cu trei luni, în condițiile în care sub 25% din companii reușiseră se facă transferul către noua platformă. Trecerea la Reges-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să îşi creeze cont în platformă. Totuși, mulți s-au plâns în mediul online că s-au confruntat cu blocaje în această perioadă.

Platforma Revisal a fost dezactivată complet la 1 ianuarie 2026, iar toate operațiunile privind evidența salariaților – înregistrarea angajărilor, modificările contractuale și încetările de contract – trebuie realizate exclusiv prin Reges‑Online.

Reges‑Online funcționează ca un registru digital unic, administrat de Inspecția Muncii, care permite raportarea în timp real a informațiilor referitoare la contractele individuale de muncă. Platforma oferă acces securizat atât angajatorilor, cât și salariaților pentru consultarea datelor din contracte.

Conform Inspecției Muncii, toți angajatorii trebuie să își creeze cont pe platforma Reges‑Online (disponibilă la reges.inspectiamuncii.ro) și să completeze informațiile aferente contractelor active, în special acele date care nu au fost importate automat din Revisal.

Termenul limită pentru migrarea completă la Reges‑Online a fost 31 decembrie 2025, iar după această dată vechiul sistem Revisal nu mai este funcțional. Înregistrarea în Reges este o obligație legală, iar nerespectarea acesteia atrage sancțiuni contravenționale. Angajatorii care nu se înregistrează sau nu își actualizează datele pot fi sancționați cu amenzi între 15.000 și 20.000 lei.

Platforma Reges‑Online a fost concepută pentru a simplifica procesul de raportare, eliminând nevoia de documente fizice și fișiere .rvs. Angajatorii pot gestiona toate aspectele evidenței salariaților online, printr-un mediu securizat și centralizat.

Măsurile fac parte dintr-un program de digitalizare a administrației publice în domeniul muncii, vizând o raportare mai rapidă și transparentă a contractelor de muncă și reducerea erorilor sau întârzierilor în evidența salariaților.

Pentru acces și suport tehnic oficial, angajatorii pot utiliza platforma disponibilă la reges.inspectiamuncii.ro.

***