Refuzul Comisiei Europene de a fi prezentă pe Tik Tok provoacă nemulțumiri printre unii oficiali de rang înalt de la Bruxelles

Decizia Comisiei Europene de a sta departe de TikTok începe să provoace nemulțumiri chiar în interiorul instituției. Mai mulți oficiali consideră că Bruxelles-ul riscă să piardă contactul cu o audiență uriașă, în condițiile în care platforma are aproximativ 200 de milioane de utilizatori în Europa, relatează Politico

Discuțiile despre intrarea executivului comunitar pe rețeaua socială controlată de o companie chineză s-au purtat inclusiv la reuniuni desfășurate la nivel înalt. Cel puțin unul dintre comisarii europeni ar fi cerut ca actuala strategie să fie reconsiderată, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial.

Relația Comisiei Europene cu platforma este complicată și de decizia luată în 2023, când instituția a interzis utilizarea TikTok pe dispozitivele personalului, pe fondul temerilor privind securitatea cibernetică.

Restricția se aplică inclusiv „dispozitivelor personale înscrise în serviciul de gestionare a dispozitivelor mobile al Comisiei”, potrivit explicațiilor oferite de un purtător de cuvânt.

„Urmărim evoluția platformei, în special stadiul evoluțiilor legate de protecția datelor și de preocupările privind securitatea cibernetică”, a declarat Comisia.

Deocamdată, nu există semnale că această abordare ar urma să fie modificată în viitorul apropiat. Dana Spinant, directorul general pentru comunicare al Comisiei, s-ar opune deschiderii unui cont oficial pe TikTok, potrivit unui alt oficial la curent cu discuțiile. Spinant nu a răspuns solicitării de a comenta subiectul.

Poziția instituției provoacă însă nemulțumiri în cabinetele unor comisari europeni. Un al treilea oficial a vorbit despre frustrarea generată de faptul că Bruxelles-ul lipsește de pe o platformă care joacă un rol tot mai important în modul în care tinerii europeni consumă știri și își construiesc opiniile.

Un alt oficial a invocat inclusiv competiția informațională cu Rusia. Acesta a susținut că Moscova nu manifestă aceleași rețineri atunci când utilizează rețelele sociale pentru a influența publicul european și că instituțiile UE nu își permit să lase acest spațiu liber.

Disputa apare chiar în momentul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și echipa sa încearcă să-și extindă audiența pe platformele sociale și să ajungă la cât mai mulți cetățeni europeni.

Situația este cu atât mai controversată cu cât von der Leyen urmează să invite influenceri la discursul privind starea Uniunii, programat în această lună. Printre aceștia se vor afla și creatori care publică materiale pe TikTok.

Unul dintre oficialii citați a remarcat ironia situației: Comisia vrea ca influencerii să îi ducă mesajele pe o platformă pe care instituția însăși refuză să își deschidă un cont.

În timp ce TikTok rămâne în afara strategiei sale oficiale, executivul european își concentrează tot mai mult eforturile asupra YouTube. Comisia are peste 500.000 de abonați pe platforma cu sediul în Statele Unite, potrivit informațiilor furnizate de doi dintre oficialii citați.

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