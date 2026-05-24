FMI, avertisment pentru UE: datoria publică a unei țări europene medii se va dubla până în 2040 fără reforme. Fondul recomandă împrumuturi comune, creșterea vârstei de pensionare și consolidare fiscală

Țările Uniunii Europene se vor confrunta cu cheltuieli mari pentru apărare, energie și pensii în următorii 15 ani, arată Fondul Monetar Internațional (FMI) într-un raport prezentat miniștrilor de finanțe ai UE, sugerând o combinație de reforme, consolidare fiscală și împrumuturi comune ca modalitate de gestionare a acestei situații, scrie Reuters.

„Dacă nu se iau măsuri, datoria publică va urma o traiectorie nesustenabilă. În cazul menținerii politicilor actuale, datoria unei țări europene medii ar ajunge la 130% din PIB până în 2040 – aproximativ dublându-se față de nivelul actual”, arată FMI în document utilizat ca bază pentru discuțiile miniștrilor de finanțe ai UE de la Nicosia, unde a avut loc vineri și sâmbătă un ECOFIN informal cu tema competitivității UE.

Soluții pentru fragmentarea pieței muncii a UE, reforma sistemului de pensii și creșterea vârstei de pensionare

Documentul recomandă ca, pentru a preveni un astfel de scenariu, țările UE să îmbunătățească stimulentele astfel încât cetățenii să se deplaseze mai facil în interiorul blocului de 27 de țări, în scopul găsirii unui loc de lucru. FMI recomandă și reforme pentru ca firmele dintr-o țară să angajeze mai ușor europeni care trăiesc în altă țară din UE.

UE ar trebui, de asemenea, să-și integreze piețele energetice, să faciliteze transformarea economiilor cetățenilor în investiții profitabile în întregul bloc și să unifice legislațiile care, în prezent, diferă adesea de la o țară la alta.

Reforme în privința sistemului de pensii și inclusiv creșterea vârstei de pensionare sunt recomandate de FMI, la fel ca și garanțiile guvernamentale pentru investiții mai riscante în proiecte cu emisii reduse de carbon și rezistente la schimbările climatice, care ar contribui la atragerea de capital privat.

Împrumuturi comune pentru inovare și investiții în energie și apărare

În cele din urmă, guvernele ar trebui să cadă de acord că inovarea, energia și apărarea sunt bunuri publice europene și că acestea ar trebui finanțate prin împrumuturi comune.

Datoria comună este o chestiune extrem de controversată în UE, unde unele țări, precum Spania, Italia sau Franța, sunt în favoarea acesteia, dar altele, precum Germania și mai multe țări din Europa de Nord, se opun cu tărie.

„Acesta este unul dintre domeniile în care există diferențe de opinie, dar este cu siguranță unul dintre domeniile pe care le vom discuta în lunile următoare”, a declarat pentru Reuters președintele Eurogrup, Kyriakos Pierrakakis.

FMI mai arată în document că, chiar și cu reforme, majoritatea țărilor UE ar avea în continuare nevoie de consolidare fiscală pentru a reduce datoria, deși cu cât reformele sunt mai ambițioase, cu atât ar fi nevoie de mai puțină consolidare.

FMI a afirmat că, dacă guvernele nu acționează acum, problema nu va face decât să se agraveze. „Abordarea de tip «muddling-through» (gestionare de pe o zi pe alta) pe care multe țări au adoptat-o până acum își atinge limitele, iar un răspuns mai strategic pare esențial pentru a face față presiunilor crescânde asupra cheltuielilor”, arată FMI în analiză.

„A face schimbări fragmentare sau a se limita la ajustări marginale va fi probabil insuficient”, adaugă FMI.

