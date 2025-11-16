Reforma imigrației în Marea Britanie: Guvernul Starmer elimină accesul automat la ajutoare pentru solicitanții de azil

Marea Britanie (UK) va elimina accesul automat la ajutoare sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată și descurajeze imigraţia ilegală, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP și News.ro.

Ministrul de Interne al UK urmează să prezinte luni detaliile planului în Parlament.

„Un «bilet de aur» a determinat creşterea cererilor de azil în Regatul Unit, împingând oamenii să traverseze Europa, prin ţări sigure, pentru a se îmbarca pe ambarcaţiuni de improvizaţie. Vom pune capăt acestui bilet de aur”, a declarat ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, citat într-un comunicat.



Ministerul de interne de la Londra a mai precizat că, „datorită condiţiilor mult mai generoase din Regatul Unit”, refugiaţii pot solicita în prezent să se stabilească definitiv, fără costuri, după cinci ani în Regatul Unit, „fără să fi contribuit” la economia ţării.

Refugiații vor trebui să lucreze sau să urmeze programe de studii

Noul sistem va reduce la jumătate durata şederii lor, de la cinci ani la 30 de luni, şi va multiplica de patru ori, de la cinci la 20 de ani, perioada necesară pentru a solicita statutul de rezident permanent, au mai precizat autoritățile britanice. Refugiaţii care doresc să devină rezidenţi permanenţi mai repede vor trebui să lucreze sau să urmeze programe de studii.

Conform AFP, guvernul lui Keir Starmer, ajuns la putere în 2024, este supus unei presiuni aproape zilnice pentru a frâna sosirea migranţilor şi a le restricţiona drepturile. În această vară au avut loc numeroase manifestaţii în faţa hotelurilor care găzduiesc solicitanţi de azil, iar o altă manifestaţie organizată de la Londra la jumătatea lunii septembrie a reunit până la 150.000 de persoane, potrivit poliţiei.



În acest context, guvernul lui Keir Starmer a promis să reducă numărul migranţilor care traversează Canalul Mânecii la bordul unor ambarcaţiuni improvizate.

Starmer, forțat de ascensiunea lui Farage să reducă imigrația – Modelul danez de descurajare a imigrației

De la 1 ianuarie, 39.292 de persoane au debarcat pe coastele engleze după traversarea Canalului Mânecii, un număr care îl depăşeşte pe cel din 2024 (36.816).



În plus, cererile de azil au crescut cu 18% în 2024 în Regatul Unit, în timp ce în aceeaşi perioadă au scăzut cu 13% în întreaga Uniune Europeană, potrivit cifrelor guvernului. Peste 400.000 de cereri au fost înregistrate din 2021, faţă de 150.000 în perioada 2011-2015, tot conform cifrelor oficiale.

AFP mai arată că, pentru guvern, obiectivul este clar: să facă Regatul Unit mai puţin atractiv pentru migranţi.

Ministerul britanic a subliniat că s-a inspirat din exemplul danez pentru aceste reforme. Țara scandinavă cu 6 milioane de locuitori, condusă de social-democraţi din 2019, susţine o politică strictă în materie de drept de azil.

Refugiaţii obţin astfel un permis de şedere, de obicei pe o perioadă de doi ani, care poate fi reînnoit, dar sunt încurajaţi să se întoarcă în ţara de origine de îndată ce autorităţile consideră că nu mai au nevoie de protecţie. Reîntregirea familiei este, de asemenea, supusă unor cerinţe stricte, printre care teste de limbă pentru noii sosiţi.

În ultimele săptămâni, înalţi funcţionari britanici s-au deplasat în Danemarca pentru a studia în detaliu acest sistem şi pentru a translata măsurile în Regatul Unit. Restricţionarea protecţiei refugiaţilor era o măsură susţinută până acum de Reform UK. Partidul lui Nigel Farage a anunţat că, în cazul în care va ajunge la putere, va obliga migranţii – inclusiv cei deja regularizaţi – să solicite un viză la fiecare cinci ani.



Aripa și mai de stânga a Partidului Laburist s-a declarat împotriva unor astfel de restricţii în materie de imigrație şi a avertizat că partidul, aflat la cel mai scăzut nivel în sondaje, ar pierde astfel numeroşi alegători, mai notează AFP.

