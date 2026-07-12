Cine va reforma Fed: foști guvernatori ai băncilor centrale din Marea Britanie și India vor conduce grupurile de lucru care vor revizui comunicarea, conduita și bilanțul de mld. $ al Rezervei Federale

Kevin Warsh, noul președinte al Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, a prezentat o serie de nume importante din mediul de afaceri și academic care vor coordona eforturile de reformare a băncii centrale americane, potrivit Financial Times (FT).

Warsh, care a candidat pentru funcția de președinte al Fed promițând o schimbare radicală, a anunțat componența celor cinci grupuri de lucru menite să modernizeze banca centrală a SUA.

Printre cei desemnați să conducă grupurile de lucru se numără fostul guvernator al Băncii Angliei, Mervyn King, fostul guvernator al Băncii Rezervei Indiei, Raghuram Rajan, Marc Andreessen, cofondator și partener general al Andreessen Horowitz, precum și laureatul Premiului Nobel Thomas Sargent.

Președintele băncii centrale a SUA a ales lideri din mediul de afaceri și academic pentru a conduce cele cinci grupuri de lucru pentru reformarea Fed

„Economia SUA s-a schimbat semnificativ în ultima generație și niciodată mai mult decât în prezent. Sunt onorat că unele dintre cele mai strălucite minți din diverse domenii au acceptat să colaboreze cu noi pentru a îmbunătăți performanța instituției”, a declarat Warsh, citat de FT.

Grupurile de lucru vor fi sprijinite de personalul Fed și vor stabili agenda reformelor din mandatul lui Warsh în cinci domenii: comunicare, bilanțul băncii centrale, modernizarea colectării datelor, productivitatea în era inteligenței artificiale și cadrele de analiză a inflației.

Warsh a anunțat grupurile de lucru la prima sa conferință de presă în calitate de președinte al Fed și a spus că se așteaptă ca acestea să își prezinte concluziile Comitetului pentru politică monetară (FOMC), organismul care stabilește politica monetară, până la sfârșitul anului.

Warsh, care a fost membru al Consiliului Guvernatorilor Fed între 2006 și 2011, și-a petrecut o mare parte din perioada de după plecare criticând banca centrală. El a fost nominalizat la conducerea acesteia de președintele american Donald Trump.

Warsh dorește ca Fed să își revizuiască modul de comunicare cu investitorii, să își reducă bilanțul de 7.000 de miliarde de dolari și să își modernizeze metodele de colectare a datelor și abordarea privind inflația.

El a declarat, în cadrul audierii sale din Comisia bancară a Senatului, că banca centrală americană ar trebui să țintească un indicator al inflației care elimină variațiile foarte mari ale prețurilor anumitor produse.

Warsh consideră, de asemenea, că SUA se află în pragul unui boom al productivității generat de inteligența artificială, care îi va permite Fed-ului să reducă dobânzile fără a alimenta inflația.

Mulți alți responsabili de politica monetară din SUA contestă însă această perspectivă și consideră că investițiile în centre de date și cererea pentru produse asociate inteligenței artificiale (energia de exemplu) conduc la creșterea prețurilor.

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