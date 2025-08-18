Reforma companiilor de stat și a instituțiilor autonome: Guvernul modifică guvernanța corporativă, elimină din posturi și reduce indemnizațiile și salariile

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a publicat în transparență decizională proiectul de lege pentru reforma companiilor de stat și a instituțiilor autonome, acesta vizând ASF, ANRE și ANCOM, unde se intenționează o tăiere a numărului de posturi cuprinsă între 10% și 30%.

Tăieri la instituțiile care se „autofinanțează” – din taxe. Nivelul salariilor e mult peste media net-ului național

În ceea ce privește conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), acestea trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a posturilor din serviciile suport, potrivit proiectului de lege publicat de SGG.

În același timp, salariile în aceste 3 instituții autonome – care se autofinanțează prin diferite taxe pe domeniile de activitate – vor fi reduse cu până la 30%, scăderea salarială vizând tot personalul „cuprins în statele de funcțiuni”, dar și conducerile acestor instituții.

Șefii instituțiilor vor prezenta noile organigrame până la 30 septembrie

„Până la data de 30 septembrie 2025 conducerile executive vor prezenta în ședința de guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025. Pentru membrii Comitetului de Reglementare ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, președintele și vicepreședinții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, nivelul salariului/remunerației/ indemnizației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025”, arată proiectul de lege.

Conform SpotMedia, ANRE are 310 angajați, iar salariul mediu în instituție, în 2024, era de 18.635 lei. ASF are 551 angajați, iar salariul mediu era anul trecut de 13.562 lei. ANCOM are 659 angajați, iar salariul mediu era de 12.934 lei. Spre comparație, salariul mediu net, la nivel național, a ajuns abia la 5.645 lei.

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare stabilite vor intra în vigoare începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026.

Reforma companiilor de stat – Se modifică legea guvernanței corporative

Proiectul de lege modifică substanțial cadrul de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice și introduce măsuri de eficientizare în marile autorități administrative autonome. Documentul vine în contextul angajamentelor asumate de România prin PNRR și al presiunilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Principalele modificări:

1, Evaluarea performanței

Ponderea indicatorilor-cheie de performanță (ICP):

50–75% financiari

25–50% nefinanciari (operaționali, specifici întreprinderii, obiective de politică publică/sectoriale/europene).

2, Selecția administratorilor/directorilor

Obligatoriu prin firme specializate în recrutare pentru întreprinderi publice cu >50 angajați și cifră de afaceri >7,3 mil. euro.

Condiții pentru firmele de recrutare: portofoliu cu minimum 7 clienți în ultimii 3 ani și echipă de cel puțin 5 experți cu experiență relevantă.

3, Rolul AMEPIP

Aviz conform obligatoriu în 10 zile pentru procedurile de selecție.

Poate aproba, anula sau dispune măsuri de remediere.

Întărirea atribuțiilor pentru întreprinderile publice relevante (art. 412).

4, Consiliile de administrație și supraveghere

Regii autonome: 3 membri (cu excepția reprezentantului autorității tutelare, toți trebuie să aibă min. 3 ani experiență de conducere).

Societăți cu sistem unitar: 3 membri.

Societăți cu sistem dualist: 5 membri.

5, Remunerația membrilor

Membri neexecutivi: max. 2x media câștigului salarial brut lunar pe ultimele 12 luni, conform activității regiei.

Membri executivi: indemnizație fixă (max. 2x media) + variabilă (max. 4x media; până la 6x pentru societăți listate).

Excepții pentru întreprinderi cu >7,3 mil. euro cifră de afaceri și min. 50 angajați.

Obligația încadrării remunerațiilor în 30 zile prin acte adiționale.

6, Selecția reprezentantului autorității publice tutelare

Se face de către comisia de selecție și nominalizare, conform normelor metodologice (valabil pentru regii și societăți).

7, Beneficii acordate membrilor CA/CS

Plafon: max. echivalentul a două indemnizații fixe brute/an, cu aprobarea CA.

AMEPIP va stabili prin regulament tipurile de beneficii permise.

Posibilitatea derogărilor justificate de autoritățile publice tutelare.

8, Drepturile acționarilor minoritari

Pot numi reprezentanți în CA/CS dacă dețin min. 5% din capital, prin metoda votului cumulativ.

AMEPIP verifică și validează propunerile în 10 zile.

Dreptul de a solicita vot cumulativ ulterior doar în caz de schimbări semnificative în acționariat sau încetarea mandatelor reprezentanților minoritari.

***