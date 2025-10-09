Robert Berza, Edge Institute: ”Toată lumea știe că ceva trebuie să se schimbe în privința Autorității pentru Digitalizarea României”. Sfatul unor experți din Estonia

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) ar trebui reformată pentru a sprijini, prin digitalizare, dezvoltarea mediului de afaceri, iar acest lucru este cunoscut inclusiv de către oficialii din administrație, a declarat, miercuri, Robert Berza (foto dreapta), președintele Edge Institute, la prezentarea unui studiu despre stadiul actual al digitalizării administrației și a serviciilor publice.

”Am discutat cu stakeholderii relevanți, ei știu că ceva trebuie să se schimbe în privința ADR, nu e o opinie pe care doar noi o împărtășim. Este ceva palpabil și propunerea noastră a fost să o upgradăm exact într-un rol de dezvoltare a mediului de afaceri (prin digitalizare)”, a afirmat Berza.

ADR, în prezent, are 3 roluri: pe de o parte este agenție guvernamentală pentru aplicații digitale, dar trebuie în același timp să coopereze cu industria de IT românească și de asemenea are rol de distribuitor al fondurilor europene ce țin de digitalizare – obiective poate mult prea diverse, potrivit experților.

”Există agenții similare în lume. (…) Dar e mai bine să ai echipe mai specializate. Se poate lucra și așa, pentru că nu e o problemă de instituție, este doar o problemă de ce unelte i se pune la dispoziție”, a afirmat Siim Sikkut, managing partner la Digital Nation, compania de consultanță din Estonia care a ajutat la elaborarea studiului.

”Ori creezi o nouă instituție cu totul, ori operezi diferit cu partea de aplicații”, a adăugat Taavi Linnamae, partener la Digital Nation.

Sfat de la experții estonieni: ”Fiecare minister să aibă câte un ofițer cu mandat pe digitalizare – ar fi un accelerator, o scurtătură pe care o puteți lua”

Experții estonieni au propus accelerarea digitalizării administrației și serviciilor publice printr-un Consiliu Digital, prezidat de un vicepremier și format din diverși reprezentanți ai instituțiilor și experți.

Agenția guvernamentală care să accelereze digitalizarea ar trebui să fie în opinia lor actuala Autoritate pentru Digitalizarea României (ADR), dar într-o versiune îmbunătățită, cu rol specific în dezvoltarea platformelor comune (eID, cloud, interoperabilitate).

Or ca ea să fie reformată radical într-o „ADR 2.0” plasată sub coordonarea directă a viceprim-ministrului și a unui Government Chief Information Officer (GCIO) – adică un ADR cu mai multă putere și mandat de implementare.

”Execuția trebuie să revină unei agenții de implementare dinamice și capabile. Aceasta poate însemna fie crearea unei noi unități agile sub autoritatea VPM, fie reformarea radicală a ADR într-o ADR 2.0, plasată sub coordonarea directă a VPM și a GCIO. Agenția trebuie să devină motorul central de livrare, responsabilă pentru platformele comune precum eID, interoperabilitatea și cloud-ul guvernamental – construind rapid, livrând servicii tangibile și demonstrând că transformarea digitală la nivelul întregului guvern este posibilă”, se arată în analiza realizată de experții Digital Nation.

Potrivit experților estonieni, fiecare minister ar trebui să aibă un chief information officer (CIO) sau un chief digital transformation officer (CDTO) care să sprijine digitalizarea administrației publice.

”Până și dacă 5 ministere vor avea asemenea poziții, o să ai un grup de experți la nivel ministerial care își împărtășesc informații, despre digitalizare, despre cum merge procesul, despre unde sunt probleme – deja ai un accelerator, e o scurtătură pe care o puteți lua”, a explicat Taavi Linnamae, fost consilier pentru digitalizare la președinția Estoniei.

***