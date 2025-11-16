Reforma administrației rămâne pentru anii viitori: Pachetul legislativ va fi pus în dezbatere săptămâna viitoare

Legislația pentru reformarea administrației, pe care premierul intenționa să o cuprindă în pachetul 2 de măsuri de corecție bugetară, adoptat în luna august, se amână pentru anii viitori, a anunțat Ilie Bolojan.

Mai precis, concedierile de 10% din primării și consilii județene ar putea fi încheiate abia în 2027, față de anul acesta, cum era planul prezentat de premier la numirea sa în funcție.

În varianta ultimă, convenită în opoziție după două luni de negocieri cu PSD, calendarul reformei a fost ajustat în felul următor:

anul viitor se vor reduce cu 10% cheltuielile cu salariile administrației centrale și locale, printr-un mix ce va fi stabilit independent, de fiecare UAT și minister în parte – venituri reduse combinate cu disponibilizări, în proporțiile considerate optime de fiecare unitate

în 2027 se vor face disponibilizări pe schemele de personal ce sunt modificate acum și vor fi prezentate săptămâna viitoare. Reamintim, însă, că în 2027, conform acordului coaliției, postul de premier va fi preluat de un social-democrat.

Declarațiile făcute de Ilie Bolojan

„Dimensionarea la valori mult mai apropiate de realitate a administraţiei se va face în cursul anului viitor, atât în administraţia centrală, cât şi în cea locală. Ceea ce s-a convenit este o perioadă de un an în care vei putea opta pentru o reducere de personal care este mai flexibilă, nu neapărat să îţi reduci personalul, ci să reduci fondul de salarii. (…) De săptămâna viitoare vom pune în transparenţă acest pachet pe administraţie (…), la începutul săptămânii vom avea toate datele exacte, el va fi comunicat ministerelor şi vine cu nişte măsuri importante pe componenta de descentralizare, responsabilizează primăriile”.

„Dacă în ceea ce priveşte reducerea în administraţia centrală s-a căzut de acord să se facă o reducere de la începutul anului viitor cu aproximativ 10% a fondului de salarii, în ceea ce priveşte administraţia locală au fost discuţii legate de maniera în care se va face acest lucru. (…) În administraţia locală există o relativă standardizare şi atunci propunerea în discuţie a fost cum se face această reducere, se face efectiv prin reducere de personal sau se face printr-o reducere de cheltuieli cu salariile, fără să se facă reducere de personal. (…) Am susţinut, într-adevăr, să facem o reducere de personal”.

