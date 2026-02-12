Tensiuni în ședința de Guvern – miniștri PSD refuză unele tăieri de posturi – Reforma administraţiei publice, adoptată cel mai probabil prin OUG

Reforma administraţiei va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioan Dogioiu. Ea a justificat opțiunea executivului prin motive ce țin de calendar, explicând că este nevoie de intrarea rapidă în vigoare a măsurilor, pentru ca bugetul să fie construit luând în calcul și economiile aduse prin această reglementare.

Știrile pe surse apărute după ședința de joi a Guvernului arată însă că divergențele din coaliție pe acest subiect au dus la discuții aprinse, unii dintre miniștri PSD, precum Florin Barbu, exprimându-și refuzul categoric de a susține proiectul dacă vor fi tăieri de la Agricultură, în acest caz.

Ioan Dogioiu a spus că o şedinţă a coaliţiei privind măsurile ce vizează administrația publică, centrală și locală, ar putea avea loc săptămâna viitoare.

”Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanţă de urgenţă din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, ele trebuie să-şi producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul de anul viitor, de anul în curs, pe 2026. Deci este necesar că ele să fie în vigoare, să producă efecte pentru a contribui la ţintele pe care ni le-am asumat”, a spus purtătorul de cuvânt al Executivului.

”Oricum este o procedură care durează mai mult (asumarea răspunderii Guvernului în parlament – n.red.). Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecţii. Depunem moţiunea de cenzură, cinci zile pentru moţiunea de cenzură, o posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, că au fost şi speţe soluţionate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să le eviţi, e pe paşi procedural, ceea ce prelungeşte destul de mult acest proces”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Proiectul va ține cont de reducerile de cheltuieli operate în 2025

Despre anunţul făcut de unii miniştri că nu vor accepta tăieri, Dogioiu a declarat: ”Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată. (..) Va urma o decizie politică, în privinţa conţinutului acestei ordonanţe sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanţă. Dar, în mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică”.

”Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ţine cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta vă spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toţii în momentul în care va intra şi va urma să fie adoptat”, a mai explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Posibilă ședință a coaliției, săptămâna viitoare, forma finală încă se negociază

Despre finalizarea actului normativ, Dogioiu a spus că este posibilă o şedinţă a coaliţiei, săptămâna viitoare.

”Cel mai probabil o şedinţă de coaliţie ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea şi desfăşurarea ei nu am”, a ţinut să precizeze purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre momentul în reforma administraţiei va intra din nou în discuţia partidelor.

Reamintim că vicepremierul PSD Marian Neacşu a declarat, marţi, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că această „reformă administrativă” e încă nu a ajuns la forma finală, chiar dacă într-o primă fază ea a intrat în circuitul de avizare.

”Deficitul nu este o sperietoare. Şi nu este o chestiune în sine. Şi ar trebui să ne şi întrebăm cum ajungem, sau cum s-a ajuns la acest deficit. Şi povestea aş putea spune că începe, şi credeţi-mă că sunt de ceva ani în administraţia publică centrală şi am şi beneficiu, măcar al bunei credinţe, al informaţiei şi al utilizării ei în condiţii corecte, că tot acest dezechilibru s-a rupt imediat în perioada pandemică, atunci când am făcut un deficit de 9,3% pe cash, am cheltuit peste 100 de miliarde şi n-a crescut cu un leu o pensie, n-a crescut un leu un salariu, n-am făcut un kilometru de autostradă. Ba nu, aici îmi cer scuze. A făcut în acea perioadă un kilometru de autostradă domnul Mandachii la Suceava, ca să dovedească incompetenţa şi incoerenţa administrativă a statului de la momentul ăla”, a spus Neacşu.

