Reforma administrației locale se amână 2 săptămâni – concluzia ședinței de 5 ore a coaliției

După cinci ore de discuții în care nu au reuși să ajungă la un consens privind reforma administrației publice locale, liderii coaliției de guvernare au decis duminică amânarea cu aproximativ două săptămâ a subiectului.

Aceste măsuri ar fi trebuit finalizate duminică, pentru ca săptămâna viitoare să fie adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului în parlament.

Principala neînțelegere vizează procentul de posturi ce urmează să fie desființate în administrația locală, social-democrații fiind foarte nemulțumiți că premierul ar fi propus la ultimele discuții reducerea cu 45%, conform unor surse Antena 3.

Celelalte cinci legi din pachetul 2 cu măsuri de diminuare a deficitului bugetar ar putea fi asumate în Parlament miercuri, este utlima variantă de calendar pentru adoptarea celor cinci capitole din fostul pachet 2 de măsuri.

O nouă şedinţă a coaliţiei va avea loc, luni, pentru a fi agreate amendamente pe care parlamentarii le vor depune la pachetul de legi pentru care Executivul îşi va angaja răspunderea.

La ora 16.00 este programată o şedinţă de guvern pentru adoptarea amendamentelor care vor fi agreate, iar la ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii.

Depunerea amendamentelor se poate face până luni la ora 09.00.

Cele cinci proiecte de lege aprobate vineri de guvern și care vor fi prezentate în Parlament

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

3. PROIECT DE LEGE privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome (autofinanţate, ASF, ANCOM şi ANRE)

4. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

5. PROIECT DE LEGE pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (componenta de fiscalitate-insolvenţă)

