Referendum pentru pensiile magistraților, odată cu alegerile parțiale locale – propunerea primarului Ciprian Ciucu

Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar trebui organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, în contextul în care CCR a stabilit luni neconstituționalitatea din motive procedurale a proiectului de lege asumat de Guvern, consideră prim-vicepreşedintele PNL şi primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetăţeni. Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor. Şi cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti)”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

Ce spune legislația despre referendumurile locale

Reforma pensiilor speciale este una ce ține de sfera interesului național, așa încât posibilitatea și legalitatea organizării referendumurilor locale pe acest subiect este discutabilă.

Dispozițiile referitoare la referendumul local:

Problemele de interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condițiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local.

Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel județean, acesta se poate desfășura în toate comunele și orașele din județ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.

Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau județene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor județeni.

USR propune un referendum pentru modificarea Constituției, dacă reforma pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională pe fond

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul pe care îl conduce va propune un referendum pentru modificarea Constituției, dacă CCR va respinge și pe fond reformarea pensiilor judecătorilor și procurorilor.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.

Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a precizat Fritz.

„În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii. Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului.

Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare. Credința USR este că rolul statului e să motiveze performanța prin salarii corecte, nu competiția cine se pensionează primul. Statul trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii privilegiați”, a mai precizat liderul USR.

