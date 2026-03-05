Premierul Bolojan: Reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme – Primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ pot deveni primării de sector

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, el este de acord.

”Din punctul meu de vedere, dacă mâine am comasa comunele sub 1.500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic. Dar aici nu trebuie să facem comasări fără o analiză, care ţine cont de distanţe, uneori. Sunt comune care nu au un număr mare de locuitori, dar au o distanţă destul de mare, sunt împrăştiate de condiţiile reale. Dar acest lucru, şi în ţările în care s-a făcut, de exemplu cum este Polonia, care a trecut prin mai multe rânduri de reorganizări, a însemnat că se ia o decizie, să zicem, mâine, dar ea se aplică de la alegerile următoare sau de la următorul rând de alegeri. (…) Din punctul meu de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, nu văd de ce, cel puţin eu personal sunt de acord cu acest lucru. Nu am niciun fel de probleme pe tema asta. Reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la B1.

”Trebuie să vedem de ce facem asta. Facem asta pentru dezvoltare, pentru o administraţie mai eficientă. Unde avem problemele? Dezvoltarea este concentrată în reşedinţele de judeţ, că ne place, că nu ne place, sau în zonele metropolitan, acolo s-a concentrat dezvoltarea în ultimii 20 de ani, în România. Pe lângă migraţia externă pe care am avut-o, am avut o migraţie internă, din rural îndepărtat în urban sau în metropolitan. Problemele pe care le avem astăzi este că între reşedinţa de judeţ şi zona metropolitană nu există o planificare a dezvoltării, pentru că actuala legislaţie care ţine de zone metropolitane nu dă o autoritate primăriei de reşedinţă, ci înseamnă consens. Ori, acolo unde primarii au avut o relaţie bună, unde au fost rezonabili, unde s-au înţeles, au putut face proiecte în comun”, a afirmat premierul.

”Ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector. Un mandat, două mandate, trei mandate, planurile de dezvoltare mari le face primăria de reşedinţă pentru că ne place, nu ne place, foarte multe din aceste zone sunt zone dormitor pentru reşedinţa de judeţ, oamenii locuiesc în zonele metropolitane, dar navetează spre reşedinţă. O zonă de primării de sector extinsă, aşa cum avem în toată lumea în zona unor oraşe mari, sunt sisteme de zone metropolitane, dar organizate şi planificate, ar însemna că primăria de reşedinţă se ocupă de transportul în comun, de circulaţie, de sistemele mari, de urbanismul mare, iar primăria din comuna respectivă rămâne cu străzile secundare”, a mai afirmat el.

Începând de anul viitor, veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei

”În Bucureşti e nevoie de mai multă înţelepciune”, a mai declarat premierul.

”Gândiţi-vă că în Bucureşti avem primăria generală şi şase primării de sector. Gândiţi-vă că în Bruxelles sunt 19 primării, dar nici una nu este primăria generală. Gândiţi-vă că oamenii aceştia, cu 19 primării de sector, s-au înţeles să facă planurile mari. Noi cu primăria generală şi cu primăriile de sector am ajuns la nişte dezechilibre atât de grave”, a menţionat premierul.

În opinia sa, e mai puţin important că sunt primării de sector independente, primării care intră în această zonă dacă nu ai abordare raţională.

El a precizat că de anul viitor ar trebui să intre această formulă „care rezolvă două lucruri, în primul rând voinţa bucureştenilor şi doi, permite un timp de aşezare în aşa fel încât să se stabilească nişte reguli cât se poate declare vis-a-vis de modul în care aceste fonduri se repartizează cât mai echitabil posibil”.

Şeful Executivului a mai arătat că, în Bucureşti, sistemul de transport din Bucureşti are datorii imense către bugetul de stat, la fel este partea de termoficare, care, dacă nu primeşte subvenţii foarte mari de la Primăria Generală, nu poate plăti nici taxele către buget, nu poate plăti nici încălzirea livrată de termocentralele Elcenului, şi ajungem în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni din Bucureşti să nu beneficieze nişte servicii de bază.

”Trebuie să evităm să ajungem la astfel de situaţii, dar pentru asta trebuie stabilite reguli clare, trebuie colaborat mult mai bine între primăriile de sector, Primăria Generală, între Consilierii Generali din Capitală, în aşa fel încât să facem o administraţie performantă şi în Bucureşti”, a ţinut să precizeze premierul.

****