”Redesenarea Lumii” – au apărut CRONICILE Nr. 71. Sumarul, titlurile, autorii, coperta

A apărut nr. 71 (al 30-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs De Guvernare, sub un titlu care configurează turbionul geopolitic în care tocmai intră, de-a valma, și economiile, și societățile și viitorul vieților personale:

Occidentul – îndeosebi SUA și UE – se vede dependent economic, comercial și tehnologic de adversarii săi sistemici, care tocmai forțează o nouă ordine globală fără hegemonia și modelul de societate occidentale.

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 24 sunt alocate unei serii de 5 analize (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

Vechea ordine globală nu mai funcționează – am intrat în faza unei lumi multipolare. Replierile se fac în viteză, până și SUA par să se fi trezit prea târziu. Occidentul transatlantic este constrâns să facă tranziția la noua ordine globală și să își întărească poziția în fața super-polului asiatic tot mai agresiv atât din punct de vedere al colonizării economice, cât și al avansului militar.

Europa e cea mai nepregătită și, deci, și cea mai afectată, în tentativa de-a juca un rol esențial în noul desen al lumii, dar timpul nu e încă pierdut.

Citiți mai jos 3 informații privind temele acestui număr:

Din sumarul CRONICILOR nr. 72 – câteva titluri, câțiva autori:

-, De la București la Alden Biesen

-, Consumul – motorul de creștere care ne-a lăsat în drum. Mergem pe jos până găsim altul

-, Inginerul chinez, inginerul american și inginerul AI

-, ”SUA nu vor un imperiu, ci să prevină hegemonia altuia. Lumea merge înainte, Europa stagnează”. Interviu cu Dr. John Hulsman, fondator și Managing Partner al John C. Hulsman Enterprises.

-, Marile fronturi ale noii ordini globale multipolare

-, München, SUA-UE: NATO 3.0 = NATO 1.0

-, Redesenarea „pe repede înainte” a economiei globale – Adrian Codirlașu

-, România coboară milităria (industrială) din pod.

-, Să nu stingem luminița corecției bugetare

-, Boala autoimună a capitalismului

-, Cifrele pe care sectoarele economiei le pun pe masa investitorilor străini – Valentin Lazea

-, Davos 2026 a dat economia pe geopolitică

-, Europa cu două viteze. Ciorna și prologul

-, Groenlanda, ținutul ghețurilor încălzite de competiția marilor puteri

-, ”Europa, față în față cu „al doilea șoc produs de China” ”. Interviu cu Erik van der Marel, economist-șef la Centrul European pentru Economie Politică Internațională (ECIPE)

-, Show-ul parteneriatelor mondiale la electronics show

-, Supercompetiția – noul dușman al economiilor lumii

-, 10 motive economice de optimism strategic pentru România – Ionuț Stanimir

-, Investiții la ofertă

-, Furtună în piața muncii din industrie

-, Generațiile fierte în toxinele social media trezesc guvernele

-, Bilanțul investițiilor străine la răscrucea economiei – Alexander Milcev

-, Secetă în Paradis

-, Convoiul de sicrie în spatele căruia merg chatboturile

-, Războiul secolului și Antihristul războiului hibrid – Radu Crăciun

-, Epidemia de gaming

-, CES, inovația și românii

-, Setea de bani și focul de artificii al Bursei

-, Zbuciumata istorie a unui impozit elementar: cel pe clădiri – Gabriel Biriș

-, Energia – asul din chinta roială a României la masa regiunii

-, Inteligența artificială intră în (geo)politică

-, „Z” iese din apatie și se radicalizează împotriva contractului social

-, Europa în îmbrățișarea sufocantă a Chinei – Dan Bădin

-, „Stăpânul de pe Wall Street” trage alarma asupra capitalismului în era AI

-, În războiul informațional mondial soldații nu poartă uniforme

-, Pax Silica – reacția la controlul Chinei asupra materialelor critice

-, ”Problema industriei noastre alimentare e materia primă. Iar independența alimentară este o problemă de securitate națională” – interviu cu Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding

-, Ștampila socială a epocii – criza locuințelor pentru tineri

-, „Industria” culegerii de informații personale prin chatboți duduie

-, „Nucleara” soft power-ului chinezesc în războiul global pentru influență

-, AI trece 15 de examene și intră la facultate în Japonia

-, Psihopersonalitatea economiei – Cristian Grosu

Și multe alte titluri, multe altele…

