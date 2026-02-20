Instanța spaniolă respinge recursul unui tată care se opune eutanasierii fiicei paraplegice. Avocații tatălui se vor adresa CEDO

Justiția spaniolă a respins vineri ultimul recurs al unui tată care se opune eutanasiei fiicei sale paraplegice de 25 de ani, însă bătălia judiciară va continua în fața instanțelor europene, relatează Diari Ara, publicatie catalană.

„Apelul depus de un tată” împotriva deciziei de la sfârșitul lunii ianuarie a Tribunalului Suprem a fost „declarat inadmisibil, din cauza inexistenței manifeste a încălcării unui drept fundamental”, arată un comunicat al Tribunalului Constituțional, cea mai înaltă instanță judiciară spaniolă.

Asociația ultraconservatoare Abogados Cristianos (Avocații creștini), care îl reprezintă pe tatăl acesteia, a anunțat într-un comunicat că va duce cazul Noeliei (numele tinerei tetraplegice) „în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, la Strasbourg, în urma respingerii apelului de către Curtea Constituțională”.

Avocații Creștini nu pot opri avizul judiciar

Grupul ultra-catolic face apel la instanțele europene, dar nu poate opri avizul judiciar pentru o moarte demnă.

Tribunalul Constituțional a decis în unanimitate să nu admită ultima încercare a grupului catolic ultraconservator Abogados Cristianos de a opri eutanasia Noeliei, care a fost suspendată din vara anului 2024 din cauza procedurilor legale inițiate de tatăl ei.

Tribunalul Constituțional a decis că niciun drept al omului nu a fost încălcat în timpul acestui proces, iar decizia sa închide ultima oportunitate pe care tatăl Noeliei și Abogados Cristianos o aveau în sistemul juridic spaniol pentru a împiedica decizia tinerei femei.

Avocații au reacționat rapid la decizia instanței, anunțând un nou apel. Aceștia vor duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a încerca să obțină din partea justiției europene recunoașterea încălcării drepturilor tatălui, pe care Tribunalul Constituțional a respins-o.

Mai exact, aceștia consideră că i-au fost încălcate dreptul la viață și dreptul la protecție judiciară efectivă, care garantează tuturor accesul la instanțe. Apelul la Tribunalul Constituțional a putut evalua doar posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale în timpul procedurilor.

Problema centrală pe parcursul întregului proces a fost dacă Noelia îndeplinea sau nu cerințele pentru o moarte demnă, dar dezbaterea juridică pe care acest caz a adus-o în prim-plan este dacă un membru al familiei poate interveni pentru a opri eutanasia unui adult cu discernământ, care a primit deja aprobarea medicală.

Noelia a obținut aprobarea medicală de la Comisia de Garanție și Evaluare din Catalonia și, ulterior, aprobarea judiciară de la Tribunalul Administrativ nr. 12 din Barcelona, Curtea Superioară de Justiție din Catalonia (TSJC) și, în final, de la Tribunalul Suprem.

Dosarul va fi returnat la Barcelona, „eutanasia Noeliei este ireversibilă”

Acum, Tribunalul Suprem trebuie să returneze dosarul la Barcelona, după care cazul va intra în faza de executare.

Núria Terribas, vicepreședinte al Comitetului de Bioetică din Catalonia și director al Fundației Víctor Grífols, a declarat pentru ARA că, odată cu această ultimă hotărâre, „eutanasia Noeliei este ireversibilă” și că hotărârea care o aprobă „este perfect aplicabilă”.

Între timp, Abogados Cristianos continuă litigiul în numele tatălui fetei. A deschis, de asemenea, un caz paralel în care îi acuză pe medicul și pe expertul legist care trebuiau să evalueze cererea de eutanasie a Noeliei în primă instanță că ar fi simulat un dezacord pentru a forța intervenția întregii comisii și pentru a putea lua decizia cu o mai mare certitudine.

Tatăl tinerei a contestat capacitatea tinerei de lua decizii și faptul că boala acesteia este incurabilă

Bătălia în justiție a început atunci când tatăl a atacat rezoluția Comisiei de Garanție și Evaluare din Catalonia, din 18 iulie 2024, prin care se acorda autorizația de eutanasie fiicei sale, aceasta fiind majoră. Imediat, instanța a dispus ca măsură preventivă suspendarea eutanasiei.

Puțin mai târziu, instanța a respins recursul, considerându-l inadmisibil, întrucât tatăl nu avea legitimitate procesuală pentru a ataca decizia, dat fiind că fiica sa era majoră și nu era pusă sub interdicție.

În plus, instanța a concluzionat că tânăra avea capacitate deplină de a solicita eutanasia și că erau îndeplinite toate cerințele pentru acordarea acesteia, precum și faptul că fuseseră urmați toți pașii pentru ca procedura să beneficieze de toate garanțiile.

Tatăl s-a adresat Tribunalului Suprem susținând că nu s-a demonstrat că fiica sa suferă de o boală gravă și incurabilă sau de o suferință gravă, cronică și invalidantă; și pentru că, potrivit argumentelor sale, nu exista un consimțământ liber, voluntar și conștient al pacientei, aceasta prezentând antecedente psihiatrice grave.

