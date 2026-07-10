Reculul consumului a frânat ritmul de creștere al importurilor la doar 0,1% în primele cinci luni din 2026

În primele cinci luni din 2026, deficitul comercial al României s-a redus cu 6,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul unei dinamici a exporturilor superioare celei a importurilor, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Exporturile FOB au totalizat 40,34 miliarde de euro în intervalul ianuarie–mai, în creștere cu 2,4% față de primele cinci luni din 2025. În același timp, importurile CIF au avansat marginal, cu doar 0,1%, până la 53,84 miliarde de euro.

Evoluția comerțului exterior este în linie cu temperarea consumului intern. În primele cinci luni ale anului, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul – principalul indicator al consumului populației – a avansat cu doar 2,7% față de aceeași perioadă din 2025, un ritm sensibil inferior celui înregistrat în anii precedenți.

În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a situat la 13,51 miliarde de euro, cu aproape 890 de milioane de euro sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025.

Datele din luna mai indică o accelerare a exporturilor. Acestea au crescut cu 4,5% în ritm anual, până la 8,32 miliarde de euro, în timp ce importurile au avansat cu 1,9%, la 10,94 miliarde de euro. Deficitul comercial aferent lunii s-a ridicat la 2,62 miliarde de euro.

Structura schimburilor comerciale rămâne dominată de sectorul industrial. Mașinile și echipamentele de transport au reprezentat 46,6% din exporturi și 36,4% din importuri, în timp ce categoria altor produse manufacturate a avut o pondere de 27,1% atât la export, cât și la import.

Schimburile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene continuă să concentreze aproape trei sferturi din comerțul exterior al României. În perioada ianuarie–mai, exporturile către piața UE au însumat 29,21 miliarde de euro, echivalentul a 72,4% din total, iar importurile din UE au ajuns la 39,57 miliarde de euro, reprezentând 73,5% din total.

Comerțul cu state din afara Uniunii Europene a generat exporturi de 11,12 miliarde de euro și importuri de 14,28 miliarde de euro, ceea ce corespunde unor ponderi de 27,6%, respectiv 26,5% din comerțul exterior al României.

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