Mihai Dimian, rector al Universității din Suceava, propus ministru al Educației

Premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Mihai Dimian, rector la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, din 2024, ministru al Educației.

Doctor în Inginerie Electrică / Electronică ICSED la Universitatea Maryland din SUA, acesta este dublu licenţiat în Fizică şi Matematică. Pentru activitatea în perioada dificilă de pandemie a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Suceava, în anul 2021. Dimian nu este membru de partid.

În perioada 2012 – 2024, a fost prorector cu Activitatea Ştiinţifică la Universitatea Ştefan cel Mare şi din 2012, profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea. Acesta a predat discipline de Managementul proiectelor şi problemelor complexe; Creativitate, comunicare tehnică şi inovare; Managementul şi Analiza Datelor, Optoelectronică; Microunde.

În perioada 2006 – 2016 a fost Profesor Asistent / Profesor Asociat şi Conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.

În perioada 2002-2005 a fost cercetător Asistent Distins la Universitatea Maryland, College Park S.U.A. unde a făcut cercetare în domeniul Înregistrărilor Magnetice, Sisteme Stocastice, Sisteme neliniare, Dispozitivelor semiconductoare, Studii doctorale în Electrofizică şi Comunicaţii.

În 2005-2006 a fost Cercetător Asociat la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate, Leipzig, Germania

În 2001 a fost cercetător Asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Versailles, Franţa, unde a făcut cercetare în domeniul Nanostructurilor Magnetice.

În 2002-2005, Dimian a fost Cercetător Asistent Distins la Universitatea Maryland, College Park S.U.A. A făcut cercetare în domeniul Înregistrărilor Magnetice, Sisteme Stocastice, Sisteme neliniare, Dispozitivelor semiconductoare, Studii doctorale în Electrofizică şi Comunicaţii.

În 2001 a fost Cercetător Asistent la Universitatea Versailles St. Quentin, Versailles, Franţa, unde a făcut Cercetare în domeniul Nanostructurilor Magnetice.

Dimian este Doctor în Inginerie Electrică / Electronică ICSED la Universitatea Maryland, College Park, în perioada 2001-2005.

Nu este membru de partid

Dimian are o colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă.

”Nu a fost şi nu este membru al vreunui partid politic, dar este un lider al comunităţii şi a fost implicat direct şi voluntar în perioade dificile pentru comunitate, precum şi în iniţiativele de dezvoltare din regiune. A coordonat sute de voluntari pentru gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina şi a sprijinit direct mii de refugiaţi. A dus o politică activă de atragere şi dezvoltare a companiilor IT în zonă şi a contribuit esenţial la selectarea municipiului Suceava de către Comisia Europeană între 100 de oraşe europene pentru misiunea de oraşe inteligente şi neutre-climatic. Pentru activitatea în perioada dificilă de pandemie a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Suceava, în anul 2021”, menționează un comunicat al PNL.

****