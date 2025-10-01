Rectorul UniBuc Marian Preda, la pOD by Edge Institute: Universitatea din București va avea un centru nou de testare pentru viitorii profesori și învățători

Universitatea din București pregătește înființarea unui centru de testare pentru a evalua aptitudinile psihologice și pedagogice ale celor care dau admitere la facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității, la specializările care îi vor duce în învățământ, întrucât modulul psihopedagogic nu garantează pregătirea lor.

Declarația a fost făcută de rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, în cel mai nou episod al podcastului pOD by Edge Institute.

Într-o discuție cu jurnalista Amalia Enache despre profesorul viitorului și competențele sale digitale, rectorul Marian Preda a spus că o problemă enormă a educației din România este nivelul de pregătire al cadrelor didactice. Pe de o parte, a explicat acesta, mulți dintre cei care predau astăzi în școli provin din universitățile private și nu sunt nici suficient de bine pregătiți, nici alfabetizați digital; pe de altă parte, nici profesorii care au absolvit universități publice cu tradiție nu au urmat o testare serioasă a aptitudinilor și competențelor de predare. De exemplu, oricine urmează astăzi modulele psihopedagogice ale Universității din București poate ulterior să predea, a adăugat Preda, dar acest lucru nu garantează calități pedagogice reale, iar interviul dat la admitere este mai degrabă superficial.

„Am hotărât să înființăm un departament, un centru de testare psihologică, tocmai pentru aptitudinile celor care merg la admitere la facultățile de Științe ale Educației, la noi în universitate, la specializările care îi vor duce în învățământ: pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie în general”, a declarat Preda.

Potrivit rectorului Marian Preda, centrul va fi dezvoltat începând din această toamnă și ar trebui să fie gata până la finalul anului 2025, sub coordonarea lui Dragoș Iliescu, profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, unde conduce și școala doctorală.

