Rectificarea bugetară / Nicușor Dan: „O să asigure funcționarea statului în mod normal și asta înseamnă o trecere de la 7 deficit la 8,4”. Ministrul Nazare: menținem 150 mld. lei la investiții

Președintele Nicuşor Dan afirmă că rectificarea bugetară așteptată săptămâna viitoare va fi una care să asigure funcționarea statului în mod normal. „Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a explicat președintele duminică, adăugând că înțelegerea este perfectată în linii mari.

„Realist, România a plecat când a fost aprobat bugetul, în februarie-martie, cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat că s-a asumat în momentul ăla că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite, adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de faţă o să fie o rectificare care să asigure funcţionarea statului în mod normal şi asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4. Și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea. Şi acum, discuţia este destul de… adică înţelegerea este perfectată în linii mari. E o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit news.ro.

Pe de altă parte, șeful statului a fost întrebat de jurnalişti dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului, în cazul în care nu va accepta varianta propusă de partenerii de coaliţie privind reforma administraţiei locale.

„Haideţi să discutăm mai puţin de demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi există nemulţumiri, dar ce e important este că funcţionează în momentul ăsta”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat şi ce se va va întâmpla dacă toate măsurile fiscale implementate de guvern până acum nu îşi vor face efectul, Nicuşor Dan a răspuns: „Lucrul cel mai important, sunt, bineînţeles, două componente: este componenta impactului pe oameni şi el există, da? Am spus asta de mai multe ori. Şi este chestiunea de stabilitate financiară. Şi aici tot timpul să ne uităm în trecut, da? În trecutul recent avem cele trei agenţii de rating care au venit şi care ne-au păstrat în «recomandat investiţiilor». Acesta este lucrul care contează. Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne taxe. Dar, pentru punctul la care suntem, ţinând cont că acest guvern are trei luni, toţi partenerii noştri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul la care suntem”, a mai declarat şeful statului.

El a adăugat că „nu s-a pus problema” de o nouă creştere a TVA.

Ministrul Nazare: 150 de miliarde de lei le menţinem la investiţii

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a venit, sâmbătă, cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu poate asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar că va face în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie.

Nazare a mai spus că 150 de miliarde vor fi menţinute la investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României, pensii, salarii, cheltuielie pentru sănătate, investiţii.

Alexandru Nazare a avut, vineri, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, cei doi discutând despre calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe. Nazare a spus că, luni, proiectul va fi publicat în consultare publică.

