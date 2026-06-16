15 oferte pentru șoseaua de legătură dintre A0 și viitorul Terminal 2 de la Aeroportul Otopeni

Au fost depuse 15 oferte pentru construirea drumului de legătură rutieră între Autostrada Bucureștiului A0 și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă Otopeni, a anunțat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

”Prin această investiție, continuăm dezvoltarea conectivității intermodale în jurul celui mai important aeroport al României și pregătim infrastructura necesară pentru viitorul Terminal 2, facilitând și transportul mărfurilor pentru zona cargo. (…) Acest proiect este esențial pentru asigurarea accesului rapid și eficient către viitorul terminal, dar și pentru integrarea aeroportului în rețeaua majoră de transport rutier din zona Capitalei”, a scris Scrioșteanu într-o postare pe rețeaua socială Facebook.

Drumul de legătură e estimat să reducă durata traseului de 20 minute până la doar 2 minute, scurtând un traseu de circa 20 km la 2,5 km.

Traseul acestui drum se desprinde de la km 29 al Autostrăzii Bucureștiului A0 și va avea o legătură cu DJ200B Tunari – A0 – Balotești printr-un sens giratoriu, asigurând prin acesta, totodată, accesul cetățenilor din Tunari, Dimieni și Balotești în A0.

Durata pentru proiectare și execuție e de 30 luni – valoarea estimată a investiției, 400 mil. lei

Durata de realizare a acestui proiect este de 30 luni pentru proiectare și execuție, iar valoarea estimată a investiției este de peste 400 milioane lei.

Conform secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, ofertanții sunt:

Construcții Erbașu PORR Construct FCC Construccion AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA Asociere CONCELEX (Leader), X-WAY INFRASTRUCTURE, BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD Asociere EUROCOGEN DAMBOVITA (Leader), EVROPEISKI PATISHTA Asociere BOG’ART (Leader), FINTRADE MANAGEMENT, ADURO Asociere VETA GLOBAL S.R.L. (Leader), MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TRAFFIC CONSULTANCY, INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A. Asociere MARISTAR COM (Leader), 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. Asociere FRASINUL (Leader), ILGAZ INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI Asociere UNITIP GLOBAL (Leader), INFRA EXPERT AD, DUOTIP SOLUTIONS, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3, AVTOMAGISTRALI Asociere RETTER Projectmanagement (Leader), CONI Asociere MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (Leader), CBI CONSTRUCTII, TURISM & INVESTITII S.R.L. Asociere SELINA (Leader), DRUM ASFALT Asociere PIZZAROTTI (Leader), IPC CONSTRUCTI

Proiectul prevede următoarele lucrări principale:

2,55 km lungime traseu

2 pasaje supraterane: peste DJ200B și Autostrada A0 Nord

Nod rutier cu A0 de tip treflă, cu bretele în lungime totală de 7,5 km

Intersecție de tip sens giratoriu cu DJ200B Tunari

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