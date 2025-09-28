Record de muncă nedeclarată – 530 de persoane identificate la o firmă de curierat din București; amendă de 200.000 de lei

Inspecţia Muncii a anunţat un record de muncă nedeclarată identificată la o singură companie – 530 de persoane depistate, într-o singură zi, muncind fără acte la o firmă de curierat din București.

”Inspecţia Muncii informează opinia publică cu privire la rezultatele unei acţiuni de control de amploare, desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Bucureşti. În data de 23 septembrie 2025, în cadrul verificărilor vizând respectarea legislaţiei muncii, inspectorii ITM Bucureşti au descoperit un caz de o gravitate deosebită, identificând un număr record de persoane care prestau muncă nedeclarată”, se arată în comunicatul oficial.

Pentru munca nedeclarată, operatorul economic a fost sancţionat cu amenzi în valoare totală de 200.000 de lei.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că amenda, de doar 200.000 lei, este prea mică pentru a descuraja abuzurile. În pachetul 2 de modificări legislative, însă, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.

Inspecția anunță intensificarea controalelor

Operațiunea de control face parte din strategia naţională a Inspecţiei Muncii de combatere a muncii nedeclarate, fenomen atât veniturile la bugetul de stat, cât şi drepturile sociale ale angajaţilor, inclusiv valoarea pensiei pe care o vor încasa.

„Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurenţa loială şi, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecţie socială. Inspecţia Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja şi sancţiona cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, citat în comunicat.

