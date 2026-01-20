Record istoric de trafic pe aeroporturile Capitalei: – aproape 18 mil. pasageri, creștere de 10,26% în 2025

Bucureștiul își consolidează poziția de hub aerian regional, raportând o creștere de peste 10% a fluxului de pasageri, în 2025. În timp ce Aeroportul Henri Coandă a depășit pragul de 17 milioane, Aeroportul Băneasa a înregistrat un avans spectaculos al traficului după redeschiderea pentru curse regulate.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat marți rezultate operaționale record pentru anul 2025.

Cele două porți aeriene ale Capitalei au fost tranzitate de un număr total de 17.700.242 de pasageri, în creștere cu 10,26% față de anul precedent.

Această evoluție a fost susținută de o intensificare a operațiunilor aeriene, numărul total de decolări și aterizări ajungând la 142.728 (+5,96%).

Dublă performanță: stabilitate pe Otopeni, explozie pe Băneasa

Analiza pe fiecare aeroport în parte relevă o dinamică impresionantă:

Aeroportul Henri Coandă: A stabilit un nou reper istoric, atingând borna de 17,006 milioane de pasageri (+6,64%).

Aeroportul Internațional Băneasa – Aurel Vlaicu: A fost marea surpriză a anului, după revenirea curselor regulate, traficul crescând cu un surprinzător 548,74%, ajungând la aproape 700.000 de pasageri.

Investiții semnificative: Terminal nou și piste modernizate

Pentru a susține acest ritm de creștere, CNAB a derulat în 2025 cele mai ample proiecte de infrastructură din istoria recentă. Un punct central l-a reprezentat modernizarea Pistei nr. 1 de la Otopeni, proiect ce a inclus refacerea integrală a balizajului și construirea de noi căi de rulare pe o suprafață de peste 310.000 mp.

Planurile pentru viitorul apropiat includ:

Noul Terminal AIHCB: Un proiect de 176.000 mp proiectat să gestioneze 30 de milioane de pasageri pe an și 6.500 de persoane pe oră.

Triplarea capacității la Băneasa: Un program strategic (2025-2035) care vizează reorganizarea terminalului actual și construirea unuia nou pentru a asigura un flux de 1.600 pasageri/oră.

Tehnologie și sustenabilitate: Check-in automat și parc solar

Modernizarea nu s-a limitat la piste:

Pasagerii beneficiază acum de un sistem modernizat de procesare a bagajelor la Plecări (2.400 bagaje/oră) și de 12 ghișee de tip self-service drop-off, care elimină cozile la check-in-ul clasic.

De asemenea, confortul a fost îmbunătățit prin darea în folosință a unei noi parcări de 662 locuri, în timp ce o parcare supraetajată cu 4 niveluri este deja în construcție.

În premieră, CNAB face pași importanți și spre independența energetică:

A început implementarea unei centrale fotovoltaice de 31,5 MWp, o investiție de peste 283 milioane lei care va include și un sistem de stocare a energiei.

Eforturile de mediu au fost deja recunoscute internațional prin obținerea Acreditării de Carbon Nivelul 3 din partea ACI Europe.

