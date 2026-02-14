Record de turiști români în Bulgaria în 2025: Aproape un milion de înoptări, în creștere cu 8,5%

Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, potrivit Novinite.

În primele 11 luni din 2025, turismul a generat un deficit de cont curent de -4,27 mld. euro în balanța de plăți a României, în creștere cu 31,4% față de aceeași perioadă din 2024. Deficitul a fost generat de cheltuielile semnificativ mai mari ale turiștilor români în străinătate față de cheltuielile turiștilor străini în România.

Aproape un milion de înoptări în unități de cazare bulgare au fost efectuate de turiști români, ceea ce reprezintă o creștere de 8,5% față de 2024. Această realizare marchează cel mai mare număr de înregistrări turistice din partea României până în prezent și evidențiază o creștere remarcabilă de 51,2% comparativ cu nivelurile din 2019, înainte de pandemie.

Ministrul demisionar al Turismului, Miroslav Borsos, a subliniat aceste rezultate ca dovadă a eforturilor țintite ale ministerului de a poziționa Bulgaria ca o destinație preferată prin marketing strategic și parteneriate internaționale solide. El a remarcat că turiștii români sunt atrași de Bulgaria datorită varietății, calității și experiențelor autentice, ceea ce reflectă atât recunoaștere, cât și responsabilitatea de a îmbunătăți în mod constant oferta turistică.

În acord cu aceste realizări, Bulgaria își prezintă potențialul turistic la expoziția internațională TTR 2026 din București, care se desfășoară între 12 și 15 februarie. Evenimentul reunește operatori de turism, agenții, hotelieri și instituții din întreaga Europă, oferind oportunitatea de a promova destinațiile și serviciile Bulgariei pe piața românească.

Standul național al țării evidențiază combinația dintre tradiție și modernitate. Vizitatorii pot explora diversitatea ofertelor Bulgariei – de la turism cultural și urban, la litoral, turism de iarnă și experiențe ecoturistice. Se acordă o atenție specială patrimoniului cultural, incluzând meșteșugurile tradiționale și cimpoiul bulgar, recunoscut internațional și inclus pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO în 2025.

