Record de investitori la Bursa de la București: 345.000 de conturi, creștere cu 26% într-un an – Noile conturi sunt pentru acțiuni, nu pentru Fidelis – Urmează sezonul raportărilor

Numărul conturilor deschise de investitori la societățile locale de brokeraj pentru tranzacționarea activelor listate la Bursa de Valori București (BVB) a ajuns la 345.316 la finalul lunii septembrie, în creștere cu 26%, respectiv cu 70.904 conturi comparativ cu septembrie 2025, conform datelor din ultimul raport al Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI).

Ritmul venirii către bursă a accelerat. Creșterea nu mai este alimentată de investitorii care dețin doar Fidelis

Dintre cele 345.316 conturi raportate de Fondul de Compensare la finele lunii septembrie 2026, un număr de 62.695 conturi (18,16% din numărul total al conturilor) dețineau doar titluri de stat emise prin BVB de Ministerul Finanțelor. Atât numărul acestora, cât mai ales ponderea lor în totalul conturilor a scăzut față de septembrie 2025, când existau 65.364 investitori cu dețineri exclusiv de Fidelis – ponderea lor era atunci de 23,82% din totalul conturilor.

Asta arată atât epuizarea interesului populației pentru emisiunile de titluri de stat Fidelis (subscrierile au scăzut puternic în 2026 în contextul eliminării titlurilor pe 1 an și pe fondul creșterii inflației, respectiv al menținerii dobânzilor), cât și faptul că noii investitori își fac conturi în special pentru a tranzacționa acțiuni. În anii precedenți, emisiunile de titluri de stat Fidelis au reprezentat unul dintre motoarele importante ale atragerii de noi investitori.

De notat că creșterea conturilor s-a accelerat în ultimii ani pe fondul listării Hidroelectrica și a altor companii importante, precum și grație emisiunilor de titluri de stat Fidelis. În 2024 și 2025, populația a împrumutat statul prin programul Fidelis cu 19 miliarde de lei, respectiv 21,1 miliarde de lei, în timp ce în primele 10 luni din 2026 împrumuturile statului prin Fidelis s-au cifrat la doar 11,75 miliarde de lei.

În același timp, în primele nouă luni din 2026, numărul conturilor raportate de intermediari a crescut cu aproape 60.000 față de final de 2025, un avans comparabil cu cel înregistrat pe parcursul întregului an anterior. Anul trecut, numărul conturilor crescuse de la 226.057 la finalul lui 2024 la 285.582 la sfârșitul lui 2025, adică cu 59.525.

Portofoliile totale au ajuns la 495 mld. lei. Investitorii sunt din nou complet investiți, după corecția din septembrie: au doar 3,2 mld. lei în cash – un risc în cazul unei noi corecții

Per total, valoarea portofoliilor raportate de intermediari a ajuns la 494,97 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2026, în creștere cu aproximativ 11,8% față de cele 442,60 miliarde de lei de la finalul lui 2025.

Un detaliu interesant, care arată că investitorii au intrat puternic la cumpărare pe final de trimestru, este faptul aceștia erau complet investiți în active la 30 septembrie: 491,75 miliarde de lei din valoarea totală a portofoliilor reprezentau instrumente financiare, iar doar 3,22 miliarde de lei fonduri bănești (cash).

În trimestrul al treilea, o perioadă volatilă cu o corecție de peste -15% pentru bursa locală, portofoliul total a crescut totuși, surprinzător, cu 0,5% față de trimestrul al doilea – asta și în condițiile în care numărul investitorilor a avansat în aceeași perioadă cu 6,25%.

De notat că corecția BET din T3 s-a încheiat exact la finalul lunii septembrie, iar portofoliile totale au cunoscut cel mai probabil o creștere puternică în perioada scursă de atunci și până în prezent, având în vedere evoluția acțiunilor locale.

Majoritatea investitorilor au portofolii sub 20.000 de euro

Fondul de Compensare a Investitorilor împarte investitorii în compensabili integral, a căror portofolii sunt sub plafonul de 20.000 de euro, investitori compensabili în limita plafonului și investitori necompensabili. În acest context, cea mai numeroasă categorie continuă să fie cea a investitorilor compensabili integral, respectiv investitorii cu portofolii sub plafonul de compensare de 20.000 de euro.

La sfârșitul lunii septembrie 2026 existau 239.399 de investitori în această categorie, echivalentul a 69,33% din total. Tendința de venire spre bursă a investitorilor mici este una pozitivă, cu 47.833 noi conturi deschise care se încadrează în categoria investitorilor compensabili integral (în creștere cu aproape 25% față de finalul lui 2025), când erau 191.566.

Aceștia aveau o valoare cumulată a portofoliilor de 3,89 miliarde de lei, în timp ce portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral era, la finalul lunii septembrie 2025, de 4.651 de euro, în creștere de la 3.929 euro la finalul lui 2024.

Valoarea cumulată a portofoliilor acestora a ajuns la 4,96 miliarde de lei, de la 3,89 miliarde de lei în septembrie 2025 (+25%), în timp ce portofoliul mediu al unui investitor din această categorie a coborât la 3.922 de euro, de la 4.651 de euro în septembrie 2025.

Scăderea valorii medii, concomitent cu creșterea puternică a numărului de investitori, indică intrarea unui număr ridicat de investitori cu portofolii relativ mici.

Peste 104.000 de investitori au portofolii mai mari de 20.000 de euro

În același timp, numărul investitorilor compensabili în limita plafonului, cu portofolii peste 20.000 de euro, a urcat la 104.162 în septembrie 2026, un maximum istoric, de la 88.254 în septembrie 2025.

Aceștia aveau o valoare cumulată a portofoliilor de 99,03 miliarde de lei, de la 80,79 miliarde de lei în septembrie 2025, cu un portofoliu mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului de 181.304 euro, în scădere de la 212.246 în septembrie 2025 – ceea ce din nou arată o perturbare statistică grație intrării mai multor investitori în această categorie, având în vedere creșterea valorii cumulate a portofoliilor.

1.755 de investitori necompensabili – portofolii cumulate de aproape 391 mld. lei

În același timp, valoarea medie a portofoliului unui investitor necompensabil (doar 1.755 la număr în septembrie 2026) a fost de 42,21 milioane de euro, în scădere de la 47,95 milioane de euro la final de septembrie 2025.

Valoarea cumulată a portofoliilor din aceste 1.755 de conturi era de 390,99 miliarde de lei, în creștere de la 329,63 miliarde de lei în septembrie 2025. De notat, de asemenea, că în septembrie 2025 numărul investitorilor cu portofolii mari era de 1.469.

Numărul investitorilor activi este mult mai mic. În plus, un investitor poate avea mai multe conturi

Din numărul total de 345.316 conturi, numărul investitorilor activi mai redus: la jumătatea lui 2026 existau 161.011 de conturi active la brokeri, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Numărul este totuși în creștere puternică față de finele lui 2023, când existau doar 84.687 de conturi active la brokeri. În același timp, la finele trimestrului trei din 2024, numărul conturilor de clienți activi ai brokerilor a fost de 117.000.

Trebuie notat că un cont este considerat activ dacă, prin intermediul său, a fost realizată cel puțin o tranzacție în ultimele șase luni. De asemenea, trebuie menționat că informațiile publicate de Fondul de Compensare a Investitorilor sunt construite pe baza datelor raportate de membrii fondului și nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulți intermediari, astfel încât numărul total de investitori este mai mic.

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