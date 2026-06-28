Conferința de la Gdansk pentru reconstrucția Ucrainei: 160 de acorduri, în valoare de 10 mld. euro – 2 mld. pentru sectorul energetic

Kievul a obținut peste 10 miliarde de euro, sub formă de sprijin internațional și acorduri de investiții, în cadrul Conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Gdansk, în Polonia, o nouă dovadă a sprijinului global acordat acestei națiuni devastate de război care se apără împotriva invaziei rusești, relatează Kyiv Post.

Conferința, care a avut ca scop mobilizarea sprijinului internațional pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei, s-a desfășurat în orașul portuar Gdańsk, din nordul Poloniei, joi și vineri.

Evenimentul anual, organizat pentru prima dată în Polonia, a atras 7.500 de participanți, aproape 70 de delegații oficiale și reprezentanți ai 30 de organizații internaționale, a declarat Eliza Zeidler, oficial guvernamental polonez.

Președintele Volodymyr Zelensky nu a participat la conferință, delegația Ucrainei fiind condusă de prim-ministrul Yulia Svyrydenko.

Unde se duc banii

Acordurile au vizat sprijinul financiar, transporturile, locuințele, infrastructura, energia și apărarea, incluzând o primă tranșă de 3,2 miliarde de euro (3,6 miliarde de dolari) în cadrul Împrumutului de sprijin al UE pentru Ucraina și un acord în valoare de 3,4 miliarde de dolari cu Banca Mondială.

Acestea au inclus, de asemenea:

lansarea unui fond european emblematic pentru reconstrucția Ucrainei

un nou fond de sprijin pentru transporturi

140 de milioane de euro (159 de milioane de dolari) pentru programe de locuințe

un acord cu Banca Europeană de Investiții pentru refacerea drumurilor din regiunile de pe linia frontului.

Energie – 28 de acorduri, însumând aproape 2 mld. euro

În domeniul energiei au fost semnate 28 de acorduri care asigură finanțarea unor proiecte energetice în valoare de aproape două miliarde de euro, conform ministrului ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, citat de Pravda Ucraina.

Printre acestea se numără:

Intenția Băncii de Export-Import a SUA de a acorda o finanțare de 300 de milioane de dolari pentru echipamente, operațiuni și servicii americane destinate Grupului Naftogaz, cea mai mare companie națională de petrol și gaze din Ucraina.

A fost semnat un acord privind condițiile comune cu dezvoltatorul german de energie regenerabilă Notus Energy pentru un împrumut de 65 de milioane de euro destinat finanțării unei centrale eoliene de 120 MW.

DTEK, cea mai mare companie privată din sectorul energetic din Ucraina, și compania americană de energie GE Vernova au ajuns la un acord privind construirea unei noi centrale electrice cu turbină cu gaz cu ciclu combinat (CCGT) de 650 MW, cu o investiție totală de 900 de milioane de euro.

Shmyhal a subliniat, de asemenea, un acord privind condițiile comune, în valoare de 191,2 milioane de euro, între IFC, BERD, BSTDB, BII Ucraina și Swedfund, care vizează finanțarea unei centrale eoliene de 189 MW ce urmează să fie realizată de filialele companiei ucrainene Halnafohtaz.

BERD a semnat, de asemenea, scrisori de intenție cu Germania pentru o contribuție de 45 de milioane de euro și cu Norvegia pentru o contribuție de 10 milioane de euro la Programul de accelerare a energiei regenerabile și de dezvoltare a pieței pentru Ucraina (RAMP-UP). Mecanismul, dezvoltat de BERD și Banca Mondială, are ca scop sprijinirea unei capacități noi de energie regenerabilă de 1 GW și mobilizarea potențială a unor investiții de 1,5 miliarde de euro.

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