O analiză McKinsey pentru esența economiei UE: Recomandări pentru salvarea industriei auto care se scufundă sub concurența globală

Un studiu amplu realizat de McKinsey, la solicitarea Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), evidențiază importanța crucială a sectorului auto european pentru economia „Bătrânului continent” și oferă o analiză profundă a provocărilor cu care se confruntă industria, identificând provocări semnificative care necesită acțiuni imediate.

Raportul, intitulat „European Automotive Industry: What it Takes to Regain Competitiveness”, arată că industria auto europeană, care contribuie cu peste 1,7 trilioane de euro la economia continentală, se confruntă cu transformări majore care îi pun în pericol competitivitatea globală.

Pe scurt, potrivit studiului, pentru a-și recâștiga poziția competitivă, industria auto europeană trebuie să adopte strategii flexibile, să reducă costurile, să accelereze dezvoltarea produselor și să colaboreze mai strâns cu partenerii industriali și autoritățile.

Contribuția industriei auto la economia europeană

Sectorul auto european este unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei continentale, reprezentând 7% din PIB-ul Europei și oferind aproximativ 13,8 milioane de locuri de muncă directe și indirecte. Industria este strâns legată de alte sectoare cheie, cum ar fi cel al semiconductorilor, al bateriilor, al metalelor de bază și cel al tehnologiilor digitale.

Ca exemplificare:

Producătorii auto europeni reprezintă 40% din cererea europeană de semiconductori.

Industria auto este responsabilă pentru 75% din vânzările de baterii în Europa.

Exporturile de tehnologie și autovehicule au generat aproximativ 570 de miliarde de euro în 2023.

Până în 2030, 30% din cererea de oțel reciclat din Europa este prognozată să provină din industria auto.

În plus, industria auto are un efect de multiplicare semnificativ: fiecare euro investit de producătorii auto europeni generează o valoare adăugată de 2,6 ori mai mare pentru economia mai largă. Acest lucru se datorează interdependenței puternice dintre industria auto și alte sectoare, cum ar fi producția de componente, cercetarea și dezvoltarea, și serviciile conexe.

Provocări majore pentru industria auto europeană

Raportul McKinsey identifică cinci perturbări majore care afectează competitivitatea industriei auto europene. Acestea nu sunt doar provocări de ordin tehnologic, ci și provocări geopolitice, economice și sociale, în condițiile în care industria auto europeană se confruntă cu un declin de 13 puncte procentuale a cotei de piață la nivel mondial, din 2017 încoace.

1. Geoeconomia și tensiunile globale

Dependența de exporturi: 64% din vehiculele produse în Europa sunt exportate în afara UE, iar 43% din valoarea adăugată provine din vânzări către țări non-europene. Acest lucru face ca industria auto europeană să fie extrem de vulnerabilă la schimbările geopolitice și la amplificarea tensiunilor comerciale și geopolitice.

Războiul comercial SUA-China: SUA a majorat tarifele vamale pentru vehiculele electrice (EV) chineze la 100%, iar UE a luat o decizie similară cu o majorare a taxelor vamale la 45%. Aceste măsuri, potrivit McKinsey, pot duce la o fragmentare a comerțului global, întrucât țările răspund la restricții comerciale prin restricții comerciale, afectând lanțurile de aprovizionare și ducând la creșterea costurilor de producție.

Provocări din perspectiva obținerii componentelor critice: Restricțiile la exportul de echipamente pentru producția de semiconductori și alte componente critice precum bateriile pot duce la o scădere a competitivității europene.

2. Incertitudinea tehnologică în domeniul propulsiei

Tranziția către vehicule electrice : Deși vânzările de vehicule electrice sunt în creștere, doar 50-60% din valoarea adăugată a vehiculelor electrice rămâne în Europa, comparativ cu 85-90% în cazul vehiculelor cu motor cu combustie internă (ICE). Acest lucru se datorează faptului că bateriile, care reprezintă peste o treime din valoarea adăugată, sunt în mare parte fabricate în afara Europei.

: Deși vânzările de vehicule electrice sunt în creștere, doar 50-60% din valoarea adăugată a vehiculelor electrice rămâne în Europa, comparativ cu 85-90% în cazul vehiculelor cu motor cu combustie internă (ICE). Acest lucru se datorează faptului că bateriile, care reprezintă peste o treime din valoarea adăugată, sunt în mare parte fabricate în afara Europei. Pierderea locurilor de muncă: Tranziția către vehicule electrice va reduce nevoia de componente tradiționale, ceea ce va duce la pierderi importante de locuri de muncă în sectorul auto european.

3. Schimbări în comportamentul consumatorilor

Digitalizarea, conectivitatea și experiența utilizatorului: Cerințele clienților pentru experiențe digitale personalizate și integrare perfectă a dispozitivelor în vehicule sunt în creștere. Peste 50% dintre cumpărătorii de mașini tradiționale și electrice consideră că integrarea smartphone-urilor este esențială. Totodată, clienții caută o experiență de utilizare personalizată a vehiculului, ceea ce necesită investiții semnificative în tehnologii la care Europa este rămasă în urmă.

4. Software și sisteme avansate de asistență la conducere (ADAS)

Întârzierea tehnologică și concurența chineză: Europa rămâne în urma concurenței din China și SUA în dezvoltarea de software, sisteme ADAS și pentru conducere autonomă. Piața globală pentru aceste tehnologii este estimată la 165 de miliarde de euro până în 2035. În același timp,53% dintre clienți, potrivit McKinsey, ar fi dispuși să schimbe marca mașinii pentru a beneficia de caracteristici ADAS superioare. Acest lucru pune presiune pe producătorii europeni să inoveze rapid.

5. Creșterea pieței chineze și concurența globală

Pierderea cotelor de piață: Producătorii europeni pierd teren în favoarea producătorilor auto chinezi, care au câștigat o cotă de piață de 18% în China între 2020 și 2023, reducând cota de piață a producătorilor europeni. În același timp, producătorii chinezi intră agresiv pe piața europeană, iar China investește masiv în tehnologii de baterii, semiconductori și software, punând presiune suplimentară asupra industriei europene.

Recomandări pentru restabilirea competitivității

Pentru a face față acestor provocări, raportul McKinsey oferă câteva recomandări cheie, care necesită colaborare între producători, furnizorii de piese și componente și din alte industrii conexe și factorii de decizie de la nivel politic.

1. Transparență și flexibilitate în producție

Conform unui sondaj realizat în 2024 printre membrii ACEA și CLEPA, 31% dintre respondenți consideră că o flexibilitate sporită în liniile de producție este esențială pentru a face față incertitudinilor legate de cerere.

Producătorii auto și furnizorii pot să funcționeze mai flexibil în procesul de producție, ceea gestionând mai bine variabilitatea cererii și șocurile pieței, conform McKinsey. De exemplu, pentru a gestiona scăderea volumelor de producție pentru motoarele cu combustie internă (ICE) în timp ce cresc producția de vehicule electrice (BEV), anumiți producători auto au modernizat capacitățile de producție pentru a fabrica echipamente pentru propulsia ICE și BEV pe aceeași linie de producție sau platformă.

Standardizarea componentelor: Producătorii auto și furnizorii pot defini cerințe standardizate pentru componente și pot crește modularitatea pentru a permite partajarea liniilor și platformelor de producție între diferiți producători. De exemplu, producătorii auto ar putea renunța la cerințele de exclusivitate pentru a crește flexibilitatea furnizorilor și a reduce costurile de cercetare-dezvoltare sau investițiile operaționale.

2. Consolidarea pieței de componente pentru motoare cu combustie internă

Volumele totale ale vânzărilor de vehicule cu motoare cu combustie internă (ICE) sunt sub presiune, iar 40-50% din componentele vehiculelor electrice (EV) sunt componente netradiționale, cum ar fi bateriile și semiconductorii.

Conform analizei realizate de McKinsey, componentele fabricate în mare parte în Europa – cum ar fi piese pentru motoare, sisteme de alimentare cu combustibil și sisteme de evacuare –, care generează venituri globale anuale de aproximativ 230 de miliarde de euro, nu sunt necesare în producția de vehicule electrice. Se preconizează că piața componentelor ICE va atinge un maxim în 2025, urmată de o scădere accelerată după 2030.

Chiar dacă unii producători auto au luat în considerare prelungirea programelor lor pentru vehicule pe combustie internă – de exemplu, un producător european a redirecționat o treime din bugetul său de cercetare-dezvoltare către vehicule ICE –, declinul pieței componentelor ICE va duce la o schimbare substanțială în valoarea componentelor la nivel global. Se estimează că ponderea componentelor pure ICE va scădea de la 24% la 8% în piața totală de componente între 2024 și 2035 (vezi grafic).

Această tranziție va avea un impact semnificativ asupra furnizorilor tradiționali, care vor trebui să se adapteze la noile realități ale pieței. Consolidarea pieței componentelor ICE și gestionarea eficientă a declinului acesteia vor fi esențiale pentru menținerea stabilității financiare și a competitivității în industria auto, arată McKinsey.

3. Extinderea ecosistemului de semiconductori

Investiții în producția locală : Studiul McKinsey mai arată că Europa trebuie să investească masiv în producția de semiconductori pentru a reduce dependența de importuri și a asigura o aprovizionare stabilă.

: Studiul McKinsey mai arată că Europa trebuie să investească masiv în producția de semiconductori pentru a reduce dependența de importuri și a asigura o aprovizionare stabilă. Parteneriate strategice: Producătorii auto și furnizorii ar trebui să colaboreze cu producătorii de semiconductori pentru a reduce vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare.

4. Standardizarea tehnologiilor ADAS și a arhitecturii vehiculelor

Standardizarea software-ului : Adoptarea unor standarde comune pentru sistemele ADAS și arhitectura vehiculelor poate reduce costurile și accelera timpii de lansare pe piață a noilor modele, în condițiile în care Europa rămâne în urmă la acest capitol comparativ cu China și SUA.

: Adoptarea unor standarde comune pentru sistemele ADAS și arhitectura vehiculelor poate reduce costurile și accelera timpii de lansare pe piață a noilor modele, în condițiile în care Europa rămâne în urmă la acest capitol comparativ cu China și SUA. Colaborare pentru inovație: Producătorii auto și furnizorii ar trebui să colaboreze pentru a dezvolta tehnologii ADAS competitive, propune McKinsey.

5. Investiții în infrastructura de încărcare și realimentare

Extinderea rețelei de încărcare: Este necesară o investiție de aproximativ 130 de miliarde de euro pentru a extinde rețeaua de stații de încărcare pentru vehicule electrice din întreaga Europă, de la 1 milion în prezent 2,5 milioane în 2030, și investiții inclusiv în dezvoltarea unei rețele pentru autovehicule pe hidrogen.

6. Dezvoltarea competențelor și a bazei de talente

Reskilling-ul forței de muncă: Industria trebuie să investească în reskilling-ul angajaților pentru a face față cerințelor tehnologice noi.

7. Exploatarea noilor oportunități de valoare adăugată

Servicii digitale: Investiții în tehnologii digitale, cum ar fi întreținerea predictivă și divertismentul în mașină, care pot crea noi surse de venit inclusiv pe model tip abonament.

8. Colaborare între industria auto și politicieni

Cadru regulatoriu favorabil : Autoritățile trebuie să creeze un mediu favorabil investițiilor în tehnologii cheie, cum ar fi bateriile și semiconductori.

: Autoritățile trebuie să creeze un mediu favorabil investițiilor în tehnologii cheie, cum ar fi bateriile și semiconductori. Sprijin pentru cercetare și dezvoltare: Programele de finanțare pentru cercetare și dezvoltare pot stimula inovația în sectorul auto și accelera lansările de modele.

Industria auto are nevoie de investiții masive în tehnologii, colaborare între toți actorii din piață și sprijin din partea autorităților

Studiul McKinsey mai punctează că industria auto europeană se află la un moment crucial. Pentru a-și menține poziția de lider global, industria auto are nevoie de investiții masive în tehnologii noi, colaborare între toți actorii din lanțul de valoare și sprijin din partea autorităților.

„Printr-un efort coordonat, Europa poate face față provocărilor actuale și poate profita de oportunitățile pe care le aduce tranziția către vehicule electrice și digitalizare. Viitorul industriei auto europene depinde de capacitatea sa de a se adapta și de a inova într-un mediu global din ce în ce mai competitiv”, potrivit studiului McKinsey.

