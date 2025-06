Agricultura va avea un an record în 2025: Producția agricolă ar putea salva PIB-ul anul acesta

Recolta agricolă la cereale din acest an o va depăși cu siguranță pe cea din 2021 și va marca un an agricol record, consideră Cezar Gheorghe, analist pe piața cerealelor și fondator al serviciului de consultanță pentru fermieri AGRIColumn.

Inclusiv analiștii bancari și prognoza macroeconomică realizată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) vorbesc despre un an agricol foarte bun care ar putea duce la o contribuție pozitivă mai mare la creșterea produsului intern brut (PIB) în acest an a agriculturii, care ar putea să ofere un sprijin într-un an dificil din punct de vedere economic.

Fermierii se pregătesc deja de recoltarea grâului, iar recolta ar putea să se ducă spre 13 milioane de tone de grâu, care ar putea să depășească recordul din 2021. La nivelul recoltei totale de cereale, aceasta ar putea să se ducă spre 30 de milioane de tone, conform estimărilor.

Presiunea de recoltă versus capacități de depozitare: Fermierii vor vrea să vândă rapid

„Aș spune că amănuntul preț este legat indisolubil de ce se întâmplă acum – pentru că și anul trecut, an cu secetă, și anul cu recoltă foarte bogată, pun probleme foarte mari: vom avea o presiune logistică, de depozitare și de transfer a mărfurilor către Portul Constanța. Să nu uităm un parametru: 1 august este scadența creditelor restante și oprite ale fermierilor către distribuitori. Astfel că ei vor fi nevoiți să vândă și chiar vorbeam cu un fermier care mi-a spus că e îngrozit pentru că trebuie să mai cumpere o combină. Va avea o producție foarte bună de grâu”, a afirmat Cezar Gheorghe (foto), într-o intervenție la emisiunea Agrojurnal de la Digi24.

Inclusiv în UE, oferta la grâu este destul de abundentă anul acesta, iar factorul logistic va presa și mai mult prețul, a mai adăugat Gheorghe, dincolo de presiunea actuală de pe piață pe prețul grâului.

„Va fi o vânătoare fericită. Fiecare va încerca să ia grâul cât mai ieftin cu putință și să îl dea rapid mai departe. Așa va fi anul acesta cu presiunea de recoltă, pentru că vor fi una peste alta: grâu, peste orz, peste rapiță. Toate 3 vor fi la recoltare aproape concomitent. Prețurile sunt în zona în care se aflau și săptămânile precedente: în jur de 188 de euro pe tonă (de grâu) livrată în Portul Constanța. (…) Avem un an foarte bun, o să depășim cu siguranță 2021. Dincolo de prețuri, esența este că este mai bine să ai ce vinde”, a mai afirmat Cezar Gheorghe.

Fermierii au încercat să evite riscul de secetă

Fermierii vin după 3-4 ani dificili, cu secete din ce în ce mai severe care au arătat deficiențele structurale când vine vorba de producția agricolă și lipsa irigațiilor/apei.

De notat că anii de secetă au învățat fermierii să fugă de porumb, iar potrivit estimărilor din piață, România are anul acesta 1,7 milioane de hectare însămânțate cu porumb, în scădere față de 2,4 milioane hectare în 2023 (ultimul an cu date precise de la INS) și mult sub media istorică națională de 2,6 milioane de hectare.

În 2024, conform estimărilor Ministerului Agriculturii, suprafața cultivată cu porumb boabe a fost de 2,26 milioane de hectare, în timp ce producția a fost una dezastruoasă, de doar 2,5 tone/ha la porumb – în preajma nivelului din 1990 – și sub 1 tonă/ha la floarea soarelui, cea mai slabă din 2015 încoace.

În același timp, conform estimărilor din piață, la recolta de toamnă de floarea soarelui avem doar 1 milion de hectare suprafață cultivată, ceea ce iar reprezintă o scădere față de 1,1 milioane de hectare în 2023.

La rapiță, comparativ, am ajuns la circa 880.000-900.000 de hectare însămânțate cu rapiță, un nivel record. Rapița a avut parte de condiții foarte bune de vegetație din luna septembrie.

În 2024, din cauza secetei, fermierii au recoltat doar 5,6 milioane de tone de porumb și 1,3 milioane de tone de floarea soarelui, de 1,8 ori mai puțin la porumb, în jurul nivelului din 1990.

