Rechemarea a 6.000 de avioane Airbus A320 perturbă călătoriile în Asia – companiile aeriene au oprit la sol aeronavele pentru remedierea problemelor de software

Companiile aeriene din Asia s-au grăbit sâmbătă să remedieze o eroare de software la aeronavele Airbus A320, deoarece o rechemare masivă a producătorului european de avioane a ținut la sol aeronavele din întreaga regiune după ce a perturbat zborile din SUA în timpul celui mai aglomerat weekend al anului.

Rechemarea pentru remedierea problemelor a 6.000 de avioane reprezintă mai mult de jumătate din flota globală a familiei A320 a Airbus, coloana vertebrală a aviației asiatice pe distanțe scurte, în special în China și India.

Autoritățile de reglementare din întreaga lume au urmat exemplul Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, îrecomandând companiilor aeriene să remedieze problema de software la aparatele de tip A320 înainte de a relua zborurile.

Rechemarea Airbus, emisă către 350 de operatori din întreaga lume, pare a fi una dintre cele mai mari din istoria sa de 55 de ani și vine la câteva săptămâni după ce modelul A320 a depășit Boeing 737 ca avionul cu cele mai multe comenzi din istorie.

Reparația este simplă, dar obligatorie

Administrația Federală a Aviației din SUA a cerut companiilor aeriene să înlocuiască sau să modifice software-ul care controlează elevatoarele și eleroanele avioanelor de tip A319, A320 și A321.

Autoritatea de reglementare a aviației din India a declarat că 338 de aeronave Airbus din țară au fost afectate de eroarea de software, dar a spus că resetarea calculatorului de bord va fi finalizată până duminică. Cea mai mare companie aeriană a țării, IndiGo, a declarat că a finalizat resetarea software-ului pentru 160 din cele 200 de aeronave pe care le deține.

Air India, care are 113 aeronave A320, a finalizat resetarea pentru 42 de aeronave. Ambele companii aeriene au avertizat sâmbătă cu privire la întârzieri de zboruri.

„Nu există niciun impact major asupra programului de zbor în întreaga noastră rețea”, a postat Air India pe X. „Cu toate acestea, unele dintre zborurile noastre ar putea fi întârziate sau reprogramate.”

ANA Holding, cea mai mare companie aeriană din Japonia, a anulat sâmbătă 95 de zboruri, afectând 13.500 de călători.

ANA și afiliații săi, cum ar fi Peach Aviation, operează cele mai multe avioane Airbus A320 din Japonia. Principalul său rival, Japan Airlines, are o flotă în mare parte Boeing și nu operează cu A320.

Surse din industrie au declarat că o pierdere bruscă de altitudine la un zbor efectuat de JetBlue în 30 octombrie de la Cancun, Mexic, la Newark, New Jersey- SUA, care a provocat rănirea mai multor pasageri, a declanșat rechemarea Airbus a avioanelor tip A320 pentru remedierea erorii de software.

