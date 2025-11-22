Trecerea cu bacul între România şi Ucraina, suspendată din cauza atacurilor cu drone rusești în apropierea graniței – două avioane au fost ridicate de la sol, în România

Garda de Coastă anunţă a anunțat sâmbătă că trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina.

Decizia a fost luată după ce PTF Orlovka a fost lovit de o dronă, iar Ministerul Apărării a anunțat că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave militare au fost ridicate de la sol, pregătite pentru o eventuală intervenție. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, conform MApN.

”Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România”, a transmis Ministerul Apărării.

La ora 01:33, a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor şi detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

”Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42. Ministerul Apărării Naţionale menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru naţional”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Instituţia precizează că se păstrează contactul permanent cu aliaţii: ”Schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a Flancului Estic al NATO”.

Ultimul incident la graniță – miercuri, când o dronă a pătruns 8 km în spațiul aerian al României

Miercuri dimineaţă, Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute.

Luni, localităţile Plauru şi Ceatalchioi, din judeţul Tulcea, au fost evacuate, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava a fost cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi s-a considerat că există pericol iminent de explozie.

Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment au fost evacuate, iar circulaţia în zonă a fost oprită.

Incendiul a fost stins marţi după-amiază, când toate persoanele au putut reveni la locuinţele lor.

****