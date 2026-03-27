Rebelii houthi ameință că sunt gata să se alăture Iranului în conflictul cu SUA și Israelul

Rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, anunță că sunt pregătiţi să se implice în războiul din Orientul Mijlociu de partea Teheranului, dacă SUA şi Israelul îşi intensifică atacurile.

Rebelii houthi din Yemen au perturbat anterior transportul maritim prin Bab al-Mandab, atacând nave comerciale în strâmtoare şi în Marea Roşie şi provocând haos comercial. Gruparea din Yemen nu s-a alăturat încă războiului pentru a sprijini Iranul, în ciuda faptului că unii analişti se aşteptau să facă acest lucru.

„Yemenul, sub conducerea Ansaruallah (referire la houthi), se va alătura pentru a sprijini Iranul. Avem o responsabilitate religioasă, morală şi umanitară de a face acest lucru”, a declarat subsecretarul Ministerului Informaţiilor, Mohammed Mansour, potrivit news.ro. El a adăugat că momentul depinde de „evaluările forţelor armate”, precum şi de consultările cu Teheranul şi reprezentanţii săi.

„Dacă Washingtonul şi aliaţii săi se grăbesc să escaladeze situaţia împotriva Iranului, Yemenul îi va devansa prin intervenţie”, a spus Mansour, menţionând că închiderea Strâmtorii Bab al-Mandab de pe coasta Yemenului – un punct strâmt care leagă Marea Roşie de rutele maritime globale – este o „opţiune viabilă”.

„Consecinţele vor fi suportate de agresorii americani şi israelieni, precum şi de capitalele complice şi tăcute”, a ameninţat oficialul houthi.

Iranul a închis deja Strâmtoarea Ormuz – principala cale de transport pentru aproximativ 20% din petrolul şi gazul natural mondial – de aproape patru săptămâni, aruncând pieţele mondiale de petrol în haos.

Într-un discurs televizat, joi, liderul rebelilor, Abdel Malek al-Houthi, a vorbit despre pierderile masive suferite de ţară din cauza implicării SUA în conflictul din Yemen, dar nu a făcut nicio declaraţie prin care să anunţe oficial intrarea Houthi în actualul război cu Iranul.

