Realiniere strategică: Ahmed al-Sharaa, la Casa Albă. Președintele Siriei – răsplătit pentru că a reușit să reducă influența Rusiei și Iranului

Prima vizită oficială a unui șef de stat sirian la Casa Albă a consolidat, luni, transformarea dramatică a politicii interne și externe a Siriei de când forțele mișcării islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), conduse de Ahmed al-Sharaa, au răsturnat regimul de 24 de ani al lui Bashar al-Assad.

În beneficiul geostrategic al Israelului și al SUA, preluarea puterii de către HTS a redus drastic influența Rusiei și Iranului în Siria și în întreaga regiune, potrivit unei analize Soufan Center, un centru de reflecție de la Washington, care ofera expertiză și Congresului SUA.

Al-Sharaa a vizitat Moscova în octombrie și a salutat demersurile diplomatice ale Teheranului. Cu toate acestea, întâlnirile sale cu Trump și deciziile politice ulterioare demonstrează intenția Damascului de realiniere cu cu SUA și Occidentul, în sens mai larg.

Deși unii oficiali ai administrației Trump și aliați ai SUA consideră că afilierea și ideologia HTS din trecut necesită prudență, având în vedere trecutul jihadist al grupului, oficialii americani estimează că stabilirea de relații politice și economice cu noua conducere siriană poate transforma o regiune a cărei instabilitate a determinat decenii de intervenții armate repetate – și adesea costisitoare – ale SUA.

În timp ce nevoile cele mai urgente ale lui al-Sharaa sunt de natură economică, agenda vizitei lui la Washington urma să se concentreze, în principal, pe chestiuni de apărare și securitate. Tom Barrack, trimisul special al SUA în Siria, a declarat recent că al-Sharaa era așteptat să semneze un document prin care Siria se alătură oficial coaliției conduse de SUA, formată din 88 de țări, împotriva Statului Islamic (ISIS).

Integrarea Siriei în coaliția anti-ISIS va reprezenta un progres în planul echipei Trump de a transfera treptat misiunea anti-ISIS către Damasc. Acest lucru va permite Washingtonului să reducă prezența trupelor americane la aproape 2.000.

Din 2017 până la preluarea puterii la Damasc la sfârșitul anului 2024, HTS a desfășurat zeci de operațiuni antiteroriste împotriva ISIS. De la căderea lui Assad, SUA au furnizat forțelor siriene informații și au desfășurat cel puțin opt misiuni comune anti-ISIS cu acestea în zonele controlate de guvern, potrivit lui Aaron Zelin, expert la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat. Forțele guvernamentale au început o operațiune anti-ISIS, care a coincis cu sosirea lui Sharaa în SUA, sâmbătă.

Decizia lui Amed al-Sharaa de a se alătura coaliției anti-ISIS reprezintă un prim pas în ceea ce Trump speră că va deveni o integrare mai largă a Siriei într-o arhitectură strategică condusă de SUA pentru regiune. Trump prevede că o coaliție largă condusă de SUA, formată din Israel și statele arabe și musulmane, ar putea aduce stabilitate în regiune pe termen nelimitat, asigurându-se că Iranul și partenerii săi din „axa revizionistă” – Rusia și China – nu pot juca rolul de „sabotori”

Tranziția regiunii de la război recurent la pace stabilă stă la baza angajamentului echipei Trump de a extinde pacturile Acordurilor Abraham din 2020, în temeiul cărora mai multe state arabe și-au normalizat relațiile cu Israelul.

Săptămâna trecută, Kazahstanul, un stat musulman care a făcut parte din Uniunea Sovietică, a devenit prima țară care a aderat la Acorduri în al doilea mandat al lui Trump.

Prezență militară americană într-o bază din apropierea Damascului

La începutul lunii noiembrie, Reuters a raportat că Damascul ar permite Statelor Unite să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din apropierea Damascului. Misiunea forțelor americane de acolo nu va avea legătură cu combaterea ISIS, ci se va concentra pe monitorizarea unui pact de securitate între Israel și Siria și pe desfășurarea de operațiuni umanitare.

Baza se află la poarta de acces către părți din sudul Siriei care se preconizează că vor constitui o zonă demilitarizată care va separa forțele israeliene și siriene – ceea ce sugerează că al-Sharaa se așteaptă ca Washingtonul să-l tragă la răspundere pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru orice încălcare a acordului de securitate dintre Siria și Israel. Nu este clar când personalul militar american ar putea fi dislocat la bază. Cu toate acestea, mai multe surse au afirmat că această mișcare a fost discutată în timpul vizitei comandantului Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, la Damasc, pe 12 septembrie.

Disponibilitatea lui Ahmed al-Sharaa de a găzdui forțele americane este, în plus, un indiciu clar că Siria s-a realiniat strategic cu SUA de la plecarea lui Assad. Ca dovadă clară a repoziționării Siriei, mass-media regională a remarcat publicarea, sâmbătă, de către Ministerul de Externe sirian a unui videoclip nedatat, dar recent, în care Sharaa joacă baschet cu Cooper.

