Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit marți din cauza secetei și debitului scăzut al Dunării – România ar putea importa energie masiv – Există și riscul opririi Reactorului 2

Nuclearelectrica (SNN), compania de stat care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă, a anunțat că Reactorul 1 al centralei va fi oprit controlat și deconectat de la Sistemul Energetic Național marți dimineață, de la ora 11:00.

Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

Există riscul opririi și Unității 2 de la Cernavodă

”În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situația actuală nu se modifică. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor”, arată Nuclearelectrica într-un comunicat transmis Bursei de Valori București.

Nuclearelectrica spune că va emite un comunicat la momentul reconectării Unității 1 de la Cernavodă la Sistemul

Energetic Național.

Ședință la Ministerul Energiei

Totodată, luni seară a avut loc o ședință a Comandamentului Energetic convocat de urgență la sediul Dispecerului Energetic Național, pentru evaluarea situației Sistemului Energetic Național în contextul acestui debit redus al Dunării.

”Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, explică Ministerul Energiei într-un comunicat transmis luni seară.

România se pregătește de importuri masive: Vârful de consum din această săptămână e estimat la aproximativ 7.300 MW, producția puțin peste 4.000 MW

”Pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Producția internă estimată va fi intre 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiții comerciale. Diferența de cantități necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri”, arată Ministerul Energiei în comunicatul menționat.

Marți, la ora 10:05, înainte de oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă, producția de energie electrică a României era de 6.700 de MW, cu un aport mare al solarului (+2.000 MW) și al eolianului (900 MW), în timp ce consumul era de puțin peste 5.000 MW.

Ministerul mai adaugă că ”consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul”.

Ministerul Energiei: Capacități de producere de 324 MW vor primi marți aprobarea ANRE pentru intrarea în exploatare comercială

În paralel, noi capacități energetice însumând 324 MW au documentațiile finalizate și urmează să primească mâine, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială. Din acest total, 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar ceilalți 148 MW provin din capacități fotovoltaice și eoliene. Alți 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor și pentru accelerarea procesului de punere în funcțiune, ședințele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marți și joi.

Instituțiile și operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluția pieței și a capacităților de producție și sunt pregătiți să adopte toate măsurile necesare pentru menținerea siguranței și echilibrului Sistemului Energetic Național.

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