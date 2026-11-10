Reactorul 1 de la Cernavodă, deconectat din nou de la rețea la trei zile după repornire – Directorul tehnic al centralei va fi schimbat

Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost deconectat luni seară de la Sistemul Energetic Național (SEN), la 3 zile de la repornire, din cauza unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securității nucleare, după cum a anunțat Nuclearelectrica (SNN), compania de stat ce operează centrala, într-un comunicat de presă.

În urma incidentului s-a decis demiterea directorului tehnic Dumitru Benchea, a mai anunțat Nuclearelectrica în comunicat.

De notat că reactorului a început să îi fie scăzută puterea încă de luni dimineață (orele 04:00-05:00), de la 600 MW la aproximativ 500 MW, iar apoi, luni în jurul orei 18:00, a fost deconectat de la SEN, într-un moment în care de 2 ore producea doar 300 MW.

Potrivit primelor informații, a apărut o defecțiune la sistemul control vid, la condensatorul turbinei.

În paralel, compania de stat continuă manevrele de repornire a Reactorului 2, care conform anunțului SNN de o zi înainte, ar trebui să intre în funcțiune marți. În prezent, marți, în jurul orei 10:10, Cernavodă figura cu zero producție, conform datelor live ale Transelectrica.

Ministerul Energiei: ”Echipele tehnice de la Cernavodă lucrează în prezent la remedierea defecțiunii și desfășoară, în paralel, lucrările necesare pornirii Unităților 1 și 2”

Ministerul Energiei a anunțat la rândul său luni seară că monitorizează permanent situația de la CNE Cernavodă, iar ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru urmărirea evoluției situației și a măsurilor tehnice necesare.

”Deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național a fost cauzată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a unității. Evenimentul nu are impact asupra securității nucleare, a personalului centralei sau a mediului înconjurător.

Echipele tehnice ale CNE Cernavodă lucrează în prezent la remedierea defecțiunii și desfășoară, în paralel, lucrările necesare pornirii Unităților 1 și 2. Procedurile de repunere în funcțiune și reconectare la Sistemul Energetic Național vor continua în perioada imediat următoare, cu respectarea strictă a procedurilor de operare și a cerințelor de securitate nucleară”, a precizat Ministerul Energiei.

Nuclearelectrica: Cauza deconectării reactorului va face subiectul unui raport ulterior

Pe lângă demiterea directorului tehnic Dumitru Behnea, Nuclearelectrica a mai anunțat că va prezenta în următoare un raport privind cauza deconectării de la SEN și a defecțiunii apărute la reactor.

Comunicatul Nuclearelectrica:

”SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie 2026.

Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fară niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare.

Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate.

În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă.

Astfel, începând cu data 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior.

Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fară impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător.

De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp”, anunță Nuclearelectrica.

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