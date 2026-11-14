Reactorul 1 de la Cernavodă a fost resincronizat la Sistemul Energetic Național. Unitatea ajunge la puterea nominală duminică dimineață

Reactorul 1 al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost resincronizat la Sistemul Energetic Național sâmbătă, la ora 01:00, și funcționează în prezent la putere redusă, urmând să atingă capacitatea nominală de 700 MW duminică, dimineața, după o creștere treptată a puterii.

În jurul prânzului, cele două reactoare ale centralei produceau împreună aproximativ 998 MW, în condițiile în care fiecare unitate are o capacitate instalată de 700 MW. După atingerea puterii nominale de către Reactorul 1, producția centralei ar urma să ajungă la aproximativ 1.400 MW, reprezentând circa 20% din consumul de energie electrică al României.

Unitatea 1 a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. La jumătatea lunii august a fost deconectată și Unitatea 2.

Reactorul 1 a mai fost resincronizat la sistem în 3 noiembrie, însă a fost deconectat din nou luni seara, în urma unei defecțiuni apărute la un echipament din partea clasică a unității. Potrivit Nuclearelectrica, incidentul nu a avut niciun impact asupra securității nucleare, fiind vorba despre o problemă la condensatorul turbinei.

Nuclearelectrica a explicat că decalarea reconectării a fost determinată de durata mai mare necesară finalizării intervențiilor, în conformitate cu normele de securitate nucleară.

Compania a anunțat și schimbări la nivelul conducerii tehnice a centralei. „Astfel, începând cu data 01.12.2026, Directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, a transmis Nuclearelectrica.

Cele două reactoare de la Cernavodă reprezintă principala sursă de producție de energie electrică în bandă din România și asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

În prezent, România produce aproximativ 6.000 MW, din surse nucleare, eoliene, fotovoltaice și din centralele pe gaz. Producția internă acoperă consumul, iar țara nu înregistrează importuri de energie electrică.

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