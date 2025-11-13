cursdeguvernare

13 noiembrie, 2025

Proiectul reactoarelor americane de la Doicești, din nou la vot: Nuclearelectrica cere aprobarea pentru intrarea în proiect a unui fond de investiții sud-coreean

De Mihai Gongoroi

13 noiembrie, 2025

Nuclearelectrica (SNN), compania ce exploatează reactoarele nucleare de la Cernavodă, și-a convocat din nou acționarii pentru a aproba așa-numitul Acord al Acționarilor prin care fondul sud-coreean de investiții DS Private Equity intră în compania de proiect RoPower Nuclear, ce va dezvolta proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) va avea loc pe 18 decembrie. La adunarea anterioară, din 3 septembrie, Ministerul Energiei – acționarul majoritar al Nuclearelectrica – s-a abținut de la vot.

Conform acordului din AGA din septembrie, respins tacit de statul român, fondul de investiții sud-coreean ar fi trebuit să preia o participație de 39,5% în compania de proiect RoPower Nuclear, în care Nuclearelectrica ar fi devenit cel mai mare acționar, dar unul minoritar, cu 46,5% din acțiuni. Ca parte din acordul de majorare a capitalului, participația Nova Power & Gas la capitalul social ar fi urmat să se reducă la 13,95%. În prezent, compania e deținută în mod egal de Nuclearelectrica și Nova Power.


Proiectul SMR Doicești este dezvoltat de SNN în parteneriat cu Nova Power & Gas, Fluor, NuScale, Sargent & Lundy și Samsung.

Statul deține 82,5% din Nuclearelectrica. Decizia finală de investiție e planificată să fie luată anul viitor

Sud-coreeni sunt și acționari ai NuScale Power, compania americană listată care dezvoltă tehnologia SMR-urilor ce vor fi instalate la viitoare centrală de la Doicești. Abținerea din septembrie a avut cel mai probabil legătură cu solicitările sud-coreenilor în privința finanțării proiectului cu 6 reactoare SMR și putere instalată de 462 MW, ce ar urma să coste mai multe miliarde de euro. Acordul acționarilor nu a fost încă anexat pe site-ul SNN la secțiunea AGA.

Prima parte a finanțării proiectului reprezintă o majorare de capital de 164 milioane de euro (de la 8 mil. la 172 mil. euro), unde sud-coreeni trebuiau să vină cu 68 milioane de euro, în timp ce Nova Power putea ori să vină cu banii, ori să își convertească creanțele în acțiuni – în plus, Nuclearelectrica avea opțiunea să vină și ea cu banii sau să își convertească în acțiuni parte din împrumuturile acordate companiei de proiect.

Punctele relevante de pe ordinea de zi a AGA din 18 decembrie:

  • Aprobarea incheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE) in calitate de investior in compania de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN), in baza prevederilor art. 5.3 din Procedura SNN privind constituirea societatilor cu capital mixt, emisa in baza prevederilor Ordinului ME nr. 1180/4.11.2021;

  • Aprobarea Acordului Actionarilor, ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si partenerii din Proiect anterior citati si anexata Notei

  • Mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, in numele si pe seama SNN, Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3 ) anterior;

  • Mandatarea conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevazute de Acordul Actionarilor si pentru finalizarea tranzactiei, in conditiile Acordului Actionarilor;

  • Mandatarea reprezentantului SNN, Directorul Directiei Dezvoltare si Managementul Participatiilor, sau inlocuitorii de drept ai acestuia, in Adunarea Generala a Actionarilor RPN pentru exprimarea votului favorabil, in numele si pe seama actionarului SNN, privind aprobarea Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3) de mai sus, aprobarea modificarii structurii actionariatului RPN ca urmare a aprobarii acestui Acord, aprobarea majorarii capitalului social al RPN in conditiile Notei si ale Acordului anterior mentionat, aprobarea Actului constitutiv revizuit al RPN (in baza SHA anterior mentionat la punctul 3), precum si mandatarea reprezentantului SNN anterior mentionat pentru semnarea acestui document precum si pentru indeplinirea oricaror altor formalitati ce se impun cu privire la perfectarea si finalizarea tranzactiei;

  • Mandatarea CA SNN pentru adoptarea oricarei decizii necesare, la nivelul SNN si/sau al AGA RPN (pentru care CA SNN este imputernicit sa aprobe mandatele de vot ale reprezentantului SNN in AGA RPN, daca este cazul), pentru implementarea Acordului Actionarilor si pentru care nu au fost deja acordate delegari de competenta speciale si exprese;

  • Mandatarea Directorului General al SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, mandatul/mandatele de vot al/ale reprezentantului SNN in AGA RPN in legatura cu implementarea tuturor aspectelor anterioare.

(Citește și: ”Au început lucrările de modernizare de 3 mld. euro la Reactorul 1 de la Cernavodă – urmează alte 11 mld. investiții în celelalte reactoare. Ce speră România să obțină de la strategia sa de energie nucleară”)


***

Etichete: , , , ,

citește și

