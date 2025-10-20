Reacții la decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: USR susține că proiectul va fi refăcut / Ministrul Finanțelor susține că impactul fiscal este redus / Președintele susține în continuare actualul Guvern

Președintele Nicușor Dan a afirmat, la scurt timp după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că legea va fi redactată din nou, așa încât acestea să fie „corectate în mod echitabil pentru societate”.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis că, dacă legea este respinsă pe procedură, o vor reface, iar dacă este respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus că respingerea de către Curtea Constuțională a reformei pensiilor speciale ale magistraților nu va avea un impact major finanțelor publice în 2026, însă ar putea afecta acceptarea unei cereri de plată prin PNRR.

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, luni, într-o intervenție telefonică la Digi24, că nu există temeiuri pentru ca Guvernul Bolojan să demisioneze după decizia CCR.

Președintele Nicușor Dan a precizat, imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale privind Legea privind pensiile magistraților, că „va fi redactat un nou text legislativ”, prin care „pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Dominic Fritz, USR: Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei

„Curtea Constituţională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraţilor. Va trebui să citim cu atenţie motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituţional să desfiinţăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei”, spune preşedintele USR.

Curtea Constituţională a admis, luni, cu cinci voturi vs patru, obiecţia de neconstituţionalitate a legii de modificare a pensiilor magistraților, din cauza nerespectării procedurii de adoptare.

Motivele extrinseci invocate în decizie se referă la lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

În situația actuală, va trebui reluată procedura, dar menționăm că proiectul ar putea fi declarat din nou neconstituțional, chiar dacă va respecta procedura.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, în 4 septembrie, să sesizeze CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, decizia fiind luată cu unanimitate.

Kelemen Hunor, UDMR: Un referendum privind vârsta de pensionare ar închide acest subiect

Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.

„Am văzut decizia CCR prin care ei au declarat neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor pe motive extrinseci, deci nu pe conţinut, ci pe procedură. Dacă motivarea deciziei va confirma acest lucru, atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să facem două lucruri: Guvernul şi coaliţia, dar în primul rând Guvernul, trebuie să reia procedura, să trimită proiectul de lege, aşa cum a fost adoptat, în Camera Deputaţilor şi Senat la şedinţa reunită. (…) Să aşteptăm 30 de zile şi după aceea să reluăm procedura de angajare a răspunderii şi exact cu acelaşi conţinut să trecem prin Parlament încă o dată legea (…). Acesta e primul lucru care trebuie făcut”, a declarat liderul UDMR pentru Agerpres.

În opinia lui Kelemen Hunor, un referendum ar închide acest subiect.

„Și a doua chestiune ce aș face eu – aș organiza un referendum cu următoarea întrebare: ‘Sunteți de acord ca vârsta de pensionare să fie uniformă pentru fiecare cetățean? Da/Nu’. Și sunt convins că 90% dintre oameni s-ar prezenta la vot și ar vota să fie vârsta de pensionare aceeași pentru fiecare om, indiferent dacă este în armată, în magistratură sau în poliție. Deci eu aș face acest referendum ca să închidem pentru mult timp de aici înainte acest subiect”, a transmis președintele UDMR.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu este un impact fiscal foarte mare”

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus că respingerea de către Curtea Constuțională a reformei pensiilor speciale ale magistraților nu va avea un impact major finanțelor publice în 2026, însă ar putea afecta acceptarea unei cereri de plată prin PNRR.

Alexandru Nazare nu crede că decizia CCR va afecta evaluarea Comisiei Europene privind finanțele publice ale României, întrucât reforma pensiilor speciale nu avea un impact major asupra bugetului.

„Impactul fiscal cel mai mare pe 2026 îl avem în pachetul fiscal. Nu este un impact atât de mare pe zona aceasta. Ceea ce nu înseamnă că nu are influență asupra cererii pe care trebuie să o facem pe PNRR”, a declarat ministrul de Finanțe.

Consilierul prezidențial Ludovic Orban, după decizia CCR: „Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, luni, într-o intervenție telefonică la Digi24, că nu există temeiuri pentru ca Guvernul Bolojan să demisioneze după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea privind pensiile magistraților.

„Nu există niciun temei legal, constituțional și politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea”, a afirmat Ludovic Orban.

AUR cere demisia premierului

Liderul AUR, George Simion, i-a cerut demisia premierului Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.

***