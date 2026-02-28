Reacții internaționale după declanșarea atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului. Liderii europeni cer părților „să dea dovadă de reținere maximă”

Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, după atacurile comune ale Israelului și SUA asupra Iranului.

Sâmbătă dimineață, SUA și Israelul au lansat un atac împotriva unor ținte din Teheran și alte orașe din Iran, care a răspuns până în prezent prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și bazele militare americane din întreaga regiune, fără ca până în prezent să fi fost raportate victime sau răniți.

„Rămânem în contact strâns cu partenerii noștri din regiune”, subliniază cei doi lideri, reafirmându-și „angajamentul neclintit față de protejarea securității și stabilității regionale”.

„În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE din regiune se pot baza pe sprijinul nostru deplin. Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, îndeamnă Ursula von der Leyen și Antonio Costa.

Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni ce ar putea escalada și mai mult tensiunile sau ar putea submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță critică, mai arată mesajul.

Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului „criminal” din Iran și ale Gărzilor Revoluționare și a promovat constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată, se mai spune în declarația comună.

Reacția altor state membre:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, afirmă că izbucnirea războiului între SUA, Israel și Iran „are consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”.

„Actuala escaladare este periculoasă pentru toată lumea. Ea trebuie să înceteze”, a declarat acesta.

„În acest moment crucial, sunt luate toate măsurile pentru a asigura securitatea teritoriului nostru național, a cetățenilor noștri și a activelor noastre din Orientul Mijlociu”, a adăugat Macron, menționând că Franța este pregătită să desfășoare „resursele necesare pentru a-și proteja cei mai apropiați parteneri, în cazul în care aceștia o vor solicita”.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a respins ceea ce a numit acțiunea militară „unilaterală” a SUA și a Israelului, despre care a afirmat că reprezintă o escaladare și contribuie la o ordine internațională mai nesigură și mai ostilă.

Într-o declarație postată pe platforma de socializare X, Sánchez a precizat, de asemenea, că respinge acțiunile guvernului iranian și ale Gărzii Revoluționare. „Cerem de-escaladarea imediată și respectarea deplină a dreptului internațional”, a adăugat acesta.

Belgia: „Poporul iranian nu trebuie să plătească prețul pentru alegerile guvernului său”, a declarat ministrul de externe Maxime Prévot. „Regretăm profund faptul că eforturile diplomatice nu au putut conduce mai devreme la o soluție negociată.”

Norvegia: „Atacul este descris de Israel ca fiind o lovitură preventivă, dar acesta nu este în concordanță cu dreptul internațional”, a afirmat ministrul de externe Espen Barth Eide. „Atacurile preventive necesită existența unei amenințări iminente imediate.”

Germania a convocat celula de criză

Berlinul a anunțat sâmbătă convocarea unei „‘celule de criză” la Ministerul Afacerilor Externe, în urma atacurilor din Iran, declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe pentru AFP.

„Guvernul colaborează strâns cu partenerii săi europeni”, a adăugat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-un comunicat separat.

Uniunea Africană și Libanul fac apel la reținere

Uniunea Africană (UA) a făcut apel sâmbătă la o „dezescaladare urgentă” pentru a evita „agravarea în continuare a instabilității globale” după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, transmite AFP.

Președintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf, a îndemnat la „reținere, dezescaladare urgentă și dialog susținut”, potrivit unui comunicat transmis AFP, îndemnând în același timp ‘toate părțile să acționeze în conformitate cu dreptul internațional’.

„Orice escaladare suplimentară riscă să exacerbeze instabilitatea globală, cu consecințe grave pentru piețele energetice, securitatea alimentară și reziliența economică, în special în Africa, unde conflictele și presiunile economice rămân acute”, a avertizat de asemenea președintele Comisiei UA.

La rândul său, prim-ministrul libanez Nawaf Salam a avertizat sâmbătă împotriva atragerii Libanului într-un război, într-un avertisment voalat adresat mișcării Hezbollah, susținută de Iran, au consemnat AFP și dpa.

„Având în vedere evoluțiile periculoase la care este martoră regiunea, fac încă o dată apel la toți libanezii să acționeze cu înțelepciune și patriotism, punând interesele Libanului și ale poporului libanez mai presus de orice alte considerente”, a scris Salam pe X.

Secretarul general al Hezbollah, Naim Qassem, a avertizat anterior că grupul nu va rămâne neutru dacă Iranul ar fi atacat de SUA sau Israel.

Marea Britanie: Suntem pregătiți să ne protejăm interesele

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra afirmă că Regatul Unit „nu dorește să vadă o escaladare suplimentară într-un conflict regional mai amplu”, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

„Prioritatea noastră imediată este siguranța cetățenilor britanici din regiune și le vom oferi asistență consulară, disponibilă 24/7”, a ad[ugat acesta.

„Ca parte a angajamentelor noastre de lungă durată față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu, dispunem de o gamă de capacități defensive în regiune, pe care le-am consolidat recent. Suntem pregătiți să ne protejăm interesele”, »”

Rusia cere oprirea imediată a atacurilor

Rusia a cerut oprirea imediată a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, afirmând că situația trebuie „readusă pe calea reglementării politice și diplomatice”.

Ministerul de Externe cere comunității internaționale să ofere rapid o evaluare obiectivă a ceea ce a numit acțiuni iresponsabile, care riscă să destabilizeze și mai mult regiunea.

Acesta a adăugat că Rusia rămâne pregătită, ca și până acum, să asiste în eforturile de a găsi soluții pașnice bazate pe dreptul internațional, respect reciproc și un echilibru al intereselor.

Președintele Prabowo Subianto este gata să faciliteze dialogul SUA-Iran

Ministerul de Externe al Indoneziei (țara cu cei mai mulți musulmani) anunță că președintele Prabowo Subianto este pregătit să medieze între Washington și Teheran, în urma atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului.

„Indonezia regretă profund eșecul negocierilor dintre SUA și Iran, care a dus la o escaladare militară în Orientul Mijlociu. Indonezia face apel la toate părțile să dea dovadă de reținere și să prioritizeze dialogul și diplomația”, a scris ministerul de externe pe platforma X.

„Guvernul Indoneziei, în special Președintele Republicii Indonezia, își exprimă disponibilitatea de a facilita dialogul pentru a restabili o condiție de securitate favorabilă și, dacă ambele părți sunt de acord, Președintele Indoneziei este dispus să călătorească la Teheran pentru a desfășura medierea”, se arată în postare, adăugând că tensiunile au potențialul de a perturba regiunea și „pacea și securitatea mondială”.

Statele din regiune critică dur Iranul

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, afirmă că țara va folosi toate mijloacele sale militare, în virtutea dreptului la autoapărare, pentru a se proteja.

Conform unui comunicat, Araghchi a purtat discuții telefonice cu omologii săi din țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Irak, transmițându-le că Iranul își va folosi „toate capacitățile defensive și militare în cadrul dreptului legitim la autoapărare” pentru a proteja integritatea Iranului.

De asemenea, Araghchi le-a „reamintit” acestor țări de „responsabilitatea lor de a preveni utilizarea abuzivă a facilităților și teritoriilor lor” de către SUA și Israel pentru a lansa atacuri, se mai arată în declarație.

Kuweitul condamnă atacul iranian și afirmă că își rezervă dreptul de a răspunde

Ministerul Afacerilor Externe din Kuweit a condamnat atacurile asupra teritoriului său, despre care a afirmat că au fost efectuate de Iran „într-o încălcare flagrantă” a spațiului său aerian și a dreptului internațional.

Acesta a precizat că Kuweitul își rezervă dreptul de a răspunde într-o manieră „proporțională cu amploarea și natura acestui atac” și a avertizat că orice activitate militară suplimentară ar submina stabilitatea regiunii.

Qatar condamnă atacul iranian cu rachete și afirmă că își rezervă dreptul de a răspunde

Avem o nouă declarație din partea Ministerului de Externe al Qatarului, care afirmă că țara își rezervă dreptul de a răspunde în urma atacului iranian, în conformitate cu dreptul internațional.

Ministerul a precizat că Qatarul condamnă ferm vizarea teritoriului qatariean cu rachete balistice, considerând acest act o încălcare flagrantă a suveranității sale naționale, un asalt direct asupra securității sale și o escaladare inacceptabilă care amenință securitatea și stabilitatea regiunii.

Arabia Saudită condamnă atacurile asupra Bahrainului, Qatarului, Iordaniei și Kuweitului

Arabia Saudită a condamnat în „cei mai fermi termeni” atacurile iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Qatarului, Iordaniei și Kuweitului.

Arabia Saudită a avertizat cu privire la „consecințe grave” în urma încălcării continue a „suveranității statelor și a principiilor dreptului internațional”.

„Acesta nu este războiul vostru”: Ministrul de externe al Omanului îndeamnă SUA „să nu se lase târâte mai adânc”

Într-o postare pe rețelele sociale, Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, care a mediat recentele runde de discuții indirecte între SUA și Iran, s-a declarat „consternat” de atacurile de astăzi.

„Negocierile active și serioase au fost, încă o dată, subminate. Nici interesele Statelor Unite, nici cauza păcii globale nu sunt servite de acest lucru. Și mă rog pentru cei nevinovați care vor avea de suferit”, a adăugat acesta.

„Îndemn Statele Unite să nu se lase târâte mai adânc. Acesta nu este războiul vostru.”

Grupările paramilitare irakiene amenință să atace bazele americane

Kataib Hezbollah, o grupare paramilitară irakiană, afirmă că va începe în curând să atace bazele americane, ca răspuns la atacurile care au vizat gruparea.

Kataib Hezbollah este una dintre cele mai mari grupări din cadrul Forțelor de Mobilizare Populară (PMF), fondată în 2014 pentru a opri avansul fulgerător al grupării ISIS la acea vreme.

Doi luptători au fost uciși în loviturile aeriene care au lovit baza Jurf al-Sakher (cunoscută și sub numele de Jurf al-Nasr), situată în sudul Irakului.

