Reacțiile internaționale după alegerile din Ungaria: De la von der Leyen, Merz, Macron și Starmer, la Rusia

Liderii europeni au salutat cu entuziasm victoria în alegerile din Ungaria, de duminică, a partidului Tizsa, al lui Peter Magyar, considerat un pro-european. Alegerile de duminică pun capăt unei perioade de 16 ani de prezență, pe scena europeană, la cel mai înalt nivel, a lui Viktor Orban, considerat mult timp ”calul troian” al Rusiei în interiorul Europei și structurilor europene.

Potrivit rezultatelor parțiale, bazate pe numărarea a 99% din voturi, partidul Tisza al lui Magyar era proiectat să câștige 138 de locuri în parlamentul de 199 de locuri de la Budapesta, o majoritate calificată care îi va conferi puteri extinse pentru a reforma Ungaria.

Ursula von der Leyen: „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Ungaria ”își reia drumul spre Europa” și că ”Uniunea (Europeană) devine mai puternică”, după alegerile de duminică.

”Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară revine pe drumul său european. Uniunea devine mai puternică. Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. Împreună suntem mai puternici. O țară revine pe drumul său european. Uniunea devine mai puternică”, a scris von der Leyen, într-o postare pe platforma X.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, direct interesat de schimbarea lui Viktor Orban – care s-a opus ajutorului pentru Ucraina și și-a construit campania electorală prin opoziție la sprijinul european pentru Kiev – a salutat rezultatul și l-a felicitat pe Peter Magyar și partidul său.

Într-o postare pe X, Zelenski a scris: „Felicitări lui Magyar Peter și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare. Este important ca abordarea constructivă să prevaleze. Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toată lumea din Europa și suntem gata să avansăm cooperarea noastră cu Ungaria”.

„Europa şi fiecare ţară europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni caută cooperare şi stabilitate. Suntem pregătiţi pentru întâlniri şi pentru o muncă constructivă comună în beneficiul ambelor ţări, precum şi pentru pace, securitate şi stabilitate în Europa”, a adăugat Zelenski, citat de News.ro.

Pentru Zelenski, rezultatul înseamnă mult și din perspectiva faptului că oferă o șansă pentru o nouă deschidere față de Ucraina și mai ales pentru deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro la UE de care Kievul are nevoie.

Macron, discuție telefonică cu Magyar: „Împreună să promovăm o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”

În Franţa, președintele Emmanuel Macron a anunţat că l-a sunat pe Peter Magyar să-l felicite.

„Tocmai am discutat cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa din Ungaria! Franţa salută această victorie a participării democratice, a ataşamentului poporului maghiar faţă de valorile Uniunii Europene şi a Ungariei în Europa”, a scris preşedintele francez pe X, într-un mesaj postat în franceză şi maghiară.

„Împreună, să promovăm o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră şi democraţia noastră”, a îndemnat liderul de la Elysee, însoţindu-şi mesajul de o fotografie în care dă mâna cu Peter Magyar.

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Cancelarul german Friedrich Merz i-a transmis lui Peter Magyar că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze”

Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat corului de felicitări adresate lui Magyar printr-o postare online: „Poporul maghiar a decis. Felicitări din suflet pentru succesul electoral”, a scris el într-o postare pe X. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm. Să ne unim forţele pentru o Europă puternică, sigură şi, mai presus de toate, unită”, a adăugat Merz.

Aflat într-o vizită în Coreea de Sud, premierul polonez Donald Tusk a transmis că după alegerile de duminică „Ungaria, Polonia și Europa sunt din nou împreună”.

Mesajul lui de pe X Tusk a fost însoțit de zicala „Ruszkik haza”, care înseamnă „Ruşilor, plecaţi acasă” – un slogan care a tot fost vehiculat în campania din Budapesta.

Peter Magyar intenţionează să viziteze Varşovia în prima sa călătorie în străinătate, aşa cum a confirmat în discursul său de victorie. Cei doi s-au întâlnit la începutul acestui an la Conferinţa de Securitate de la München.

Democrații din SUA au folosit victoria lui Magyar pentru a transmite un mesaj de înfrângere a lui Donald Trump, care l-a susţinut puternic pe Viktor Orban şi l-a trimis pe vicepreşedintele JD Vance în Ungaria.

Congresmenii din Partidul Democrat, partidul de opoziţie din SUA, au salutat înfrângerea lui Orbán, afirmând că aliaţii preşedintelui american din Congres sunt următorii care vor înregistra înfrângeri la alegerile din noiembrie. „Iarna se apropie”, a scris Hakeem Jeffries, liderul minorităţii din Camera Reprezentanţilor a SUA, referindu-se la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial din final de an.

Starmer: „Felicitări Peter Magyar – e un moment istoric”

„Felicitări Peter Magyar pentru victoria electorală. Acesta este un moment istoric, nu doar pentru Ungaria, ci şi pentru democraţia europeană”, a transmis și premierul britanic Keir Starmer.

„Aştept cu nerăbdare să colaborăm pentru securitatea şi prosperitatea ambelor noastre ţări”, a adăugat el în postarea făcută pe X.

În Italia, premierul Giorgia Meloni, care l-a susţinut pe Viktor Orban înaintea votului, l-a felicitat pe Magyar şi i-a mulţumit lui Orbán pentru ceea ce ea a numit o colaborare intensă de-a lungul anilor.

„Felicitări lui Péter Magyar pentru victoria clară în alegeri. Îi mulţumesc prietenului meu Viktor Orbán pentru colaborarea intensă din aceşti ani şi ştiu că, chiar şi din opoziţie, el va continua să-şi slujească ţara. Italia şi Ungaria sunt ţări legate printr-o prietenie profundă şi sunt convins că vom continua să colaborăm într-un spirit constructiv, în interesul popoarelor noastre şi pentru a face faţă provocărilor comune la nivel european şi internaţional”, a transmis Meloni.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre l-a felicitat, de asemenea, pe Magyar pe X: Norvegia consideră că victoria lui Magyar are o „mare importanţă” pentru Europa, a spus el, deşi Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a felicitat pe Magyar pe X: „Felicitări lui Péter Magyar pentru victoria istorică a partidului TISZA în alegerile din Ungaria!”, a scris el. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape – în calitate de aliaţi şi membri ai UE. Acest moment marchează un nou capitol în istoria Ungariei”, consideră premierul suedez.

Prima reacție din Rusia după alegerile din Ungaria

Rusia a criticat rezultatele alegerilor din Ungaria și a avertizat asupra unor consecințe negative pentru Uniunea Europeană, potrivit agenției TASS, preluată de News.ro.

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică, a comentat rezultatul într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea Uniunii Europene. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris Kirill Dmitriev.

