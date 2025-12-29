Reacția celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR, după atacurile dure de la vârful Coaliției de guvernare: ”Nu există un conflict personal sau politic” – Consecința boicotului: Va trebui modificată din nou legea, în Parlament

Boicotul de la CCR operat de patru din cei nouă judecători, aflați în minoritate în plenul Curții Constituționale, a atras luni reacții dure de la vârful partidelor care susțin reforma și eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. De notat că în lege era stipulată intrarea în vigoare a noilor prevederi de la 1 ianuarie, iar având în vedere amânarea deciziei de la CCR pentru 16 ianuarie, legea va trebui modificată din nou în Parlament.

În același timp, cei patru judecători au avut luni o reacție publică în care spun că nu există „un conflict personal sau politic, ci o divergență strict procedurală privind respectarea termenelor și a deliberării efective în cadrul Curtea Constituțională a României” .

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, o voce importantă în PNL și un apropiat al premierului Ilie Bolojan, a avut luni o primă reacție după ce judecătorii de la CCR au amânat, pentru a 3-a oară, o decizie privind pensiile speciale ale magistraților. Abrudean a dat asigurări că premierul Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda „presiunilor”. Poziții publice dure au avut și oficialii USR, printre care și vicepremierul USR Radu Miruță, ministru al Apărării în Guvern, în timp ce oficiali ai PSD au vorbit despre necesitatea preschimbării termenului din 16 ianuarie.

Reacția judecătorilor: ”Miza reală este evitarea unei soluții adoptate în grabă”, care ar ar fi vulnerabilizat grav autoritatea Curții pe termen lung

Cei patru judecători de la CCR care au lipsit de la ședințele Curții au susținut luni, într-un comunicat, că nu au blocat Curtea, ci au refuzat să valideze o procedură pe care o consideră contrară legii.

“Nu e un conflict personal sau politic, ci o divergență strict procedurală privind respectarea termenelor și a deliberării efective în cadrul Curtea Constituțională a României”, spun cei patru judecători care adaugă: “Miza reală este evitarea unei soluții adoptate în grabă, care ar ar fi vulnerabilizat grav autoritatea Curții pe termen lung”.

Amintim că CCR a amânat din nou luni, pentru 16 ianuarie, pronunțarea deciziei pe constituționalitatea legii de reformare a pensiilor magistraților. De bifarea acestui jalon din PNRR depind 231 de milioane de dolari.

Conform Siminei Tănăsescu, președinta CCR, amânarea a fost, din nou, rezultatul lipsei de cvorum, la fel ca la ședința de duminică, 28 decembrie. Aceasta a făcut declarații, luni dimineață, în care a explicat dinamica din plenul CCR care a dus la boicotul din ultimele 2 zile.

Reacția completă a celor 4 judecători de la CCR

Comunicatul de luni al celor patru judecători CCR:

”Având în vedere situația creată în cadrul Curții Constituționale cu ocazia judecării dosarului privind pensiile magistraților, precum și declarația publică a doamnei Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, considerăm necesar să formulăm următoarele clarificări în vederea unei informări corecte a opiniei publice:

Sesizarea privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost înregistrată pe rolul Curții Constituționale vineri, 5 decembrie 2025, la ora 14.45. În aceeași zi, președinta Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu, s-a desemnat judecător-raportor în cauză și a fixat termen de judecată a dosarului pentru data de 10 decembrie, la mai puțin de 3 zile lucrătoare, fapt fără precedent în jurisprudența Curții Constituționale.

La data de 10 decembrie, întrucât raportul întocmit în cauză a fost incomplet, dosarul a fost amânat. Președinta Curții a fixat noul termen pentru data de 28 decembrie 2025, într-o zi nelucrătoare, duminica, fapt, de asemenea, lipsit de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate. Chiar dacă judecătorii prezenți la ședință au solicitat amânarea pentru o zi din luna ianuarie, întrucât toate celelalte cauze aflate pe rol în ședința din 10 decembrie au fost amânate în data de 22 ianuarie 2026, președinta Curții Constituționale a refuzat să procedeze în mod similar.

În ședința de deliberări din data de 28 decembrie 2025, în temeiul art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 (care prevăd că în situația în care un judecător cere să se întrerupă deliberarea pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul dezbaterii și […] cel puțin o treime din numărul judecătorilor Plenului consideră cererea justificată, se va amâna pronunțarea pentru o altă dată), un judecător a solicitat amânarea pronunțării și alți trei judecători s-au raliat cererii sale. Motivul amânării a vizat solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice în mod public că legea nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraților, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudență a Curții Constituționale. De asemenea, s-a solicitat judecătorului-raportor completarea raportului în sensul clarificării soluțiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituționalitate formulată.

Cererea formulată în baza dispozițiilor legale și regulamentare, a fost ignorată de conducerea Curții, care a refuzat fără justificare să aplice dispozițiile art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 și să fixeze un nou termen de soluționare.

Prin urmare, patru judecători am părăsit sala de ședință, astfel că au devenit incidente prevederile art.51 alin.(1) din Legea nr.47/1992 care prevăd că instanța constituțională lucrează legal în prezența a două treimi din numărul judecătorilor. De îndată, am depus la cabinetul președintei Curții o cerere scrisă prin care am reiterat aplicarea și respectarea dispozițiilor legale. Ulterior, am fost informați că doamna președintă a fixat termen de soluționare a cauzei pentru a doua zi, în data de 29 decembrie 2025.

În consecință, absența de la ședința din 29 decembrie nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea Curții Constituționale a României. Luarea unei decizii într-un ritm accelerat, cu termene stabilite de la o zi la alta, se îndepărtează de la practica obișnuită a Curții și riscă să afecteze calitatea deliberării. Participarea la o astfel de ședință ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea și cu regulamentul de funcționare al Curții, și nu cu exercitarea responsabilă a mandatului de judecător constituțional. Respectarea regulilor nu este o formalitate, ci o garanție a corectitudinii și credibilității deciziilor Curții, iar conduita adoptată a avut ca unic scop protejarea acestor principii. În cauze de o asemenea importanță, timpul necesar reflecției și dezbaterii reale este o condiție a bunei funcționări a statului de drept, nu un impediment.

Prezentele precizări exprimă exclusiv poziția autorilor și nu reprezintă o comunicare oficială a Curții

Mircea Abrudean: „Amânările repetate” date de CCR privind reforma pensiilor speciale „nu pot deveni o strategie de blocaj”

„Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”, a scris Mircea Abrudean într-o reacție pe Facebook.

Acesta a adăugat: „Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională. Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”.

Vicepremier USR: „O bătaie de joc”

În același timp, Radu Miruță, vicepremier USR și ministru al Apărării, a declarat într-o intervenție la Digi24 că noua amânare a dosarului pensiilor speciale la Curtea Constituțională reprezintă „o bătaie de joc”.

Acesta a spus că situația este una „de care râd și copiii de grădiniță” și a subliniat că, în loc să se pronunțe clar asupra constituționalității legii, Curtea a ajuns într-un blocaj care afectează încrederea publică și întârzie aplicarea modificărilor privind pensiile speciale.

„Vorbim de o bătaie de joc, în primul rând. Pentru oameni contează mai puțin care sunt mijloacele prin care o anumită parte a clasei politice nu dorește să schimbe aceste pensii speciale. Însă s-a ajuns, prin întinderea discuției, într-o zonă de penibil. (…) Curtea Constituțională este acea entitate care are o putere majoră în România. Nu se poate să te derobezi de obligația de a lua decizii. Judecătorul CCR are obligația să spună dacă da sau dacă nu”, a mai spus Miruță.

Întrebat care sunt consecințele, Miruță a indicat, în primul rând, pierderea încrederii publice, iar în plan secund nevoia de a relua procedura.

„O consecință este scăderea încrederii în Curtea Constituțională. (…) Având în vedere că judecătorii în cauză nu au rezolvat această situație până la finalul anului, chiar dacă pe 16 ianuarie vor spune că legea este constituțională, ea tot nu va intra în vigoare. Va trebui reluată procedura în Parlament și modificată”, a spus el.

Acesta a cerut explicații publice din partea PSD.

„Partidul, când propune pe cineva, își pune obrazul pentru acei oameni. Obrazul PSD este astăzi pus pe decizia de a se ridica judecătorii de la masă și de a lăsa o țară întreagă să se uite cu neputință la o neseriozitate care se numește pensiile speciale. (…) Mi se pare o coincidență prea mare ca absolut toți cei patru judecători propuși de PSD să blocheze o țară întreagă printr-o metodă copilărească, infantilă: să se ridice de la masă pentru a lăsa sala într-o situație în care nu se poate decide”, a mai susținut vicepremierul.

Amânarea de duminică a venit după ce judecătorii susținuți de PSD Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga au ieșit din sală după ce o solicitare de amânare nu a fost supusă votului plenului CCR. Cei 4 par să fie în minoritate în ceea ce privește constituționalitatea/neconstituționalitatea legii de reformare a pensiilor speciale ale magistraților.

Acum, aceiași 4 judecători au refuzat să intre în ședință, luni, pentru a nu exista cvorum, deși s-au prezentat la sediul instanței – pentru pronunțare este nevoie de minimum 6 judecători în sală, din totalul de 9 ai CCR.

Adrian Câciu, PSD: Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în ședință, cu celeritate, imediat după Revelion

La rândul său, deputatul PSD Adrian Câciu a declarat luni că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând că „lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR”.

”Guvernul ar trebui să ceară Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie ci cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă este posibil, iar decizia trebuie luată. Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta…înţeleg că nu a fost cvorum. De ce să nu fie cvorum? Trebuie să se prezinte la şedinţă, să ia o decizie, da, nu”, a spus fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, la Antena 3.

”Guvernul poate, astăzi, chiar în acest moment, poate semna o scrisoare către CCR, prin care să le solicite să judece cu celeritate, pentru că stăm deja de două luni de zile, dacă nu mă înşel, pe această rege, o lege care este importantă pentru un jalon PNRR”, a mai adăugat Câciu.

Deputatul PSD a precizat că, din păcate, reforma justiţiei este mult mai complexă decât pensiile magistraţilor.

”Din păcate, nu avem o reducere de cheltuieli la pensiile magistraţilor, din păcate, constatăm că dau lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei, care-şi fac vacanţele prin ţări exotice. (..) Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR. Trebuie să se iau o decizie cât mai repede. Guvernul acum ar trebui să solicite rapid ca CCR să se întâlnească cu celeritate, şi asta să se întâmple imediat după Anul nou, dacă se poate chiar pe data de 3 ianuarie, nu ştiu. Să se întâlnească şi să ia o decizie.

Întrebat dacă va solicita PSD să vină cu această propunere în Guvern, Adrian Câciu a răspuns: ”Am dat un sfat în direct. Guvernul este condus pe premierul Bolojan, eu bănuiesc că se uită, cel puţin cei de la comunicare, de la guvern. Poate face această solicitare foarte rapid”.

”Până la urmă, CCR de-a lungul timpului, când guvernul i-a solicitat să se întrunească cu celeritate, să schimbe data şedinţelor, a schimbat data şedinţelor. Eu vreau să fiu optimist că poate să facă chestia asta, şi guvernul şi CCR să schimbe data şedinţei”, a completat Adrian Câciu.Constituționale”.

