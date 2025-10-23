Ministrul Economiei, după anunțul sancționării Lukoil de către SUA: Discuțiile cu SUA pentru România vor fi purtate de Comisia Europeană

Discuțiile cu administrația Trump pentru implementarea sancțiunilor împotriva Rosneft și Lukoil vor fi purtate în numele României de către Comisia Europeană, a dat de înțeles, joi, ministrul Economiei Radu Miruță, în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a declarat, în contextul în care inclusiv subsidiarele din România ale Lukoil vor fi afectate de intrarea în vigoare, la 21 noiembrie, a sancțiunilor americane, că ”pentru ceea ce se întâmplă în România, este o consecinţă a discuțiilor purtate la nivel european, nu doar pentru România”.

Declarațiile ministrului Radu Miruță

Ministrul a indicat că vor fi purtate în continuare negocieri cu SUA, din partea Comisiei Europene și în numele României, ca să nu existe impact pe piața de carburanți și pe prețuri.

”Orice taxă suplimentară afectează pe cel căruia i se aplică. De aia i se aplică, ca să îl afecteze. Ideea este că Statele Unite nu interacţionează pe astfel de tarife suplimentare cu fiecare ţară membră a Uniunii Europene. Pentru ceea ce se întâmplă în România este o consecinţă a discuțiilor purtate la nivel european, nu doar pentru România. Este un contract comercial. Este treaba celor de la Lukoil cum îşi adaptează preţurile astfel încât să facă faţă noilor tarife. Este treaba României să apărăm orice activitate economică care se desfăşoară legal pe teritoriul acestei ţări”, a declarat joi ministrul Radu Miruță, conform TVR Info.

În forma actuală a sancțiunilor anunțate de SUA, de la 21 noiembrie încolo orice tranzacție financiară cu subsidiarele Lukoil, inclusiv cu cele din România, atrage de la sine sancțiuni ale SUA asupra entităților care iau parte la tranzacție.

Departamentul Trezoreriei, în avizul privind sancțiunile publicat miercuri, a avertizat, de altfel, că „instituțiile financiare străine care efectuează sau facilitează tranzacții semnificative sau furnizează orice serviciu care implică baza militaro-industrială a Rusiei” „riscă, de asemenea, să fie sancționate”. Trezoreria a adăugat că tranzacțiile cu entitățile nou desemnate, Rosneft și Lukoil, „pot risca impunerea de sancțiuni secundare asupra instituțiilor financiare străine participante”.

Ce activități are Lukoil în România. Jucător major pe piața de carburanți

Pe retail și distribuție, Lukoil România SRL operează o rețea de 320 de benzinării și a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 11,16 miliarde lei, cu un rezultat net negativ de 145,25 milioane lei.

În același timp, rușii operează în România, la Ploiești, rafinăria Petrotel, cu o cifră de afaceri de 1,89 miliarde de lei în 2024 și un profit net de 62,85 milioane de lei. Dincolo de asta, subsidiarele rusești au în România contracte pe întreg lanțul de aprovizionare al pieței cu carburanți, inclusiv de transport.

La nivel global, Lukoil și Rosneft sunt responsabile pentru jumătate din exportul de petrol al Rusiei.

