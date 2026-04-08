Liderii europeni ”salută armistițiul SUA-Iran”: ”O oportunitate pentru a face loc diplomației” – Rușii spun că iranienii au câștigat de pe urma războiului

Liderii Uniunii Europene au salutat, miercuri, armistițiul de două săptămâni convenit de Statele Unite și Iran, scriu agențiile de presă.

„Salut armistițiul de două săptămâni convenit aseară de SUA și Iran. Aduce o dezescaladare mult necesară”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe platforma X.

Șefa Comisiei a adăugat că este esențial ca negocierile să continue pentru a avea o soluție durabilă la conflict.

În același timp, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis la rândul său pe X că îndeamnă „toate părțile să respecte termenii (armistițiului) pentru a obține o pace sustenabilă în regiune”.

La rândul ei, Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a spus că acordul de încetare a focului reprezintă „un pas înapoi de pe marginea prăpastiei după săptămâni de escaladare”.

„(Armistițiul) creează o oportunitate necesară pentru a reduce tensiunile, a opri rachetele, a relua transportul maritim și a face loc diplomației pentru un acord de durată”, a adăugat ea.

Premierul britanic Starmer: ”Armistițiul va aduce un moment de respiro pentru regiune și pentru lume” – Merz: Obiectivul în acest moment este „un sfârșit durabil al războiului”

Premierul britanic Keir Starmer a salutat și el acordul de încetare a focului și a declarat că acesta reprezintă o oportunitate pentru găsirea unei soluții pe termen lung privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz.

„Salut acordul de încetare a focului încheiat peste noapte, care va aduce un moment de respiro pentru regiune și pentru lume. Împreună cu partenerii noștri trebuie să facem tot posibilul pentru a susține și menține acest armistițiu, a-l transforma într-un acord durabil și a redeschide Strâmtoarea Ormuz”, a spus acesta.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că obiectivul în acest moment este „un sfârșit durabil al războiului”.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a adoptat un ton mai critic, afirmând că armistițiile sunt „întotdeauna o veste bună” – mai ales dacă duc la „o pace justă și durabilă” – dar a avertizat că „respiro-ul de moment” nu poate șterge „haosul, distrugerea și viețile pierdute”, adăugând că Spania „nu îi va aplauda pe cei care dau foc lumii doar pentru că apar ulterior cu o găleată”.

Medvedev: ”Faptul că Trump a acceptat să discute planul în zece puncte reprezintă un succes pentru iranieni”

În ceea ce privește reacția Rusiei, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate, a declarat miercuri că simpla acceptare de către Donald Trump a discutării planului în zece puncte transmis de Iran reprezintă un „succes” pentru Teheran.

„Conflictul dintre Statele Unite și Iran a fost pus în așteptare. Așa cum era de așteptat, ambele părți și-au revendicat victoria. Deci, cine a câștigat? În primul rând, bunul simț, încrederea care a fost grav subminată de declarațiile Casei Albe privind distrugerea civilizației iraniene într-o singură zi. În același timp, însăși faptul că Trump a acceptat să discute planul în zece puncte reprezintă un succes pentru iranieni”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți seara târziu că a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de termenul-limită dat Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Anunțul a reprezentat o schimbare bruscă față de avertismentul său din aceeași zi, când afirmase că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă cererile SUA nu sunt îndeplinite.

