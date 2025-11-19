Reacție dură a Poloniei după sabotajul care a vizat calea ferată: acuză de ”terorism de stat” pe doi ucraineni care au legături cu Rusia. Mai multe persoane au fost arestate

Polonia va răspunde în curând sabotajului comis pe o linie de cale ferată de importanță strategică și atribuit unor ucraineni care colaborează cu Rusia, a declarat ministrul de externe, Radoslaw Sikorski (foto).

„Nu a fost doar un act de sabotaj, ci și un act de terorism de stat. Vom răspunde, nu doar diplomatic”, le-a transmis Sikorski parlamentarilor polonezi, spunând că acest lucru va avea loc în următoarele zile, potrivit Agerpres.

Mai multe persoane implicate în incidentele de sabotaj feroviar au fost arestate, a anunţat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile de securitate.

Explozia din weekend de pe linia Varșovia-Lublin, care leagă capitala Poloniei de granița cu Ucraina, a urmat unui val de incendii, sabotaje și atacuri cibernetice în Polonia și în alte națiuni europene de la începutul invaziei la scară largă declanșată de Rusia asupra Ucrainei în 2022.

Polonia, care este un centru pentru ajutorul occidental către Ucraina, spune că doi colaboratori ucraineni implicați în sabotaj au fugit în Belarus, care este un aliat al Rusiei. Moscova neagă responsabilitatea pentru sabotaj, arătând cu degetul spre „rusofobia” din Polonia și din alte părți.

Forțele de apărare teritorială din Polonia au detașat 400 de militari pentru a inspecta șinele și infrastructura feroviară critică din întreaga țară. După reuniunea Comitetului de Securitate Națională, toate căile ferate, terasamentele, podurile, canalele de scurgere, trecerile de nivel cu calea ferată și tronsoanele critice din țară vor fi verificate, cu ajutorul elicopterelor și dronelor militare, pentru a „elimina orice potențială amenințare”.

Autoritățile poloneze au confirmat luni că un dispozitiv exploziv a fost detonat, prin cablu, avariind o porțiune din calea ferată pe ruta Varșovia-Lublin, în apropierea localității Mika (est), în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Duminică dimineață, a fost detectată o „adâncitură” care deviase șinele într-un alt punct al liniei respective, la care s-au adăugat mai multe defecțiuni descoperite la sistemul de alimentare cu energie electrică pe o lungime de 60 de metri, unde au fost găsite și uneltele cu care se presupune că au operat autorii sabotajului.

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat pentru postul de televiziune RF24 că Agenția de Securitate Internă (ABW) și Serviciul de Contrainformații Militare (SKW) vor investiga o cameră de filmat descoperită în apropierea șinelor avariate de pe linia de cale ferată Varșovia-Lublin.

Potrivit lui, atacatorii ar fi putut avea două intenții: să înregistreze momentul unei posibile explozii sau să supravegheze locul unde a fost plasat dispozitivul exploziv pentru a împiedica dezactivarea acestuia, asigurând o monitorizare continuă și obținând informații.

Parchetul polonez a deschis o anchetă pentru acte de sabotaj de natură teroristă.

