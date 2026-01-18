Reacția UE la noile tarife anunțate de Donald Trump: Emmanuel Macron va cere activarea, în premieră, a măsurilor UE „anti-coerciție” – așa-numita „bazooka” comercială

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va cere Uniunii Europene să activeze pentru prima dată măsura „anti-coerciție” – supranumită „bazooka” comercială – dacă președintele SUA, Donald Trump, își va duce la îndeplinire amenințările de a impune noi tarife asupra țărilor europene pentru opoziția acestora față de planurile sale privind Groenlanda. O reuniune extraordinară a ambasadorilor UE a fost convocată pentru duminică după-amiază la Bruxelles, transmit AFP și Reuters.

Arma blocului comunitar – niciodată folosită până acum și supranumită „bazooka” comercială – permite limitarea importurilor de bunuri și servicii. Aceasta a fost invocată ca o posibilă modalitate de a riposta în domeniul tehnologiei și comerțului, iar acum și în contextul teritoriului danez pe care președintele SUA, Donald Trump, dorește să îl achiziționeze.

Trump a promis sâmbătă să implementeze un val de tarife în creștere asupra aliaților europeni până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că tarife de 10% vor intra în vigoare la 1 februarie pentru Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos și Finlanda. Aceste tarife ar urma să crească la 25% la 1 iunie și să continue până când se va ajunge la un acord care să permită Statelor Unite să realizeze „achiziția completă și totală” a Groenlandei, a spus Trump.

Tarifele impuse de Trump vizează mai multe țări europene care, la solicitarea Danemarcei, au desfășurat în ultimele zile trupe în vastul teritoriu bogat în minerale, situat la intrarea în Arctica, cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori.

Reuniune de urgență a ambasadorilor UE, duminică după-masă

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se vor reuni duminică într-o întâlnire de urgență pentru a discuta tarifele.

Cipru, care deține președinția rotativă a UE pentru șase luni, a anunțat sâmbătă seara că a convocat reuniunea pentru duminică. Diplomați ai UE au precizat că aceasta este programată să înceapă la ora 18:00, ora României.

Liderii Uniunii Europene au avertizat sâmbătă că amenințarea lui Trump ar putea declanșa „o spirală descendentă periculoasă”.

„Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca declanșarea unei spirale descendente periculoase”, au declarat într-un comunicat comun președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Europa va rămâne unită, coordonată și angajată în apărarea suveranității sale”, au adăugat aceștia.

