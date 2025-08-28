Reacția SUA după cele mai recente atacuri ale Rusiei în Ucraina. „Atroce. Amenință pacea”. Donald Trump a discutat cu șefa Comisiei Europene

Într-o primă reacție a SUA la atacurile forțelor ruse din timpul nopții trecute asupra Kievului, trimisul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg (foto), le-a calificat drept „atroce” și a avertizat că „amenință pacea” dorită de liderul de la Casa Albă.

Keith Kellogg a subliniat că țintele „atacurilor atroce nu au fost soldații și armele, ci zonele rezidențiale din Kiev – exploziile spulberând trenuri, birourile misiunii UE și ale British Council și civili nevinovați”. Ultimele informații privind numărul victimelor furnizate de autoritățile ucrainene indicau cel puțin 18 morți și 48 de răniți.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei 598 de drone și 31 de rachete. Apărarea antiaeriană ucraineană afirmă că a reușit să neutralizeze 563 de drone, o rachetă hipersonică Kinjal, șapte rachete balistice Iskander-M și 18 rachete de croazieră Kh-101, dar proiectilele rusești au lovit 13 amplasamente diferite, în timp ce în alte 26 de amplasamente au căzut fragmente din proiectilele doborâte.

Ministerul rus al Apărării a precizat la rândul său că a efectuat un atac combinat asupra „întreprinderilor complexului militar-industrial și bazelor aeriene militare ucrainene” și a asigurat din nou că în astfel de atacuri nu țintește niciodată ținte civile, ci numai ținte militare sau cvasi-militare.

Donald Trump a discutat cu șefa CE

Președintele rus Vladimir Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”, a afirmat joi președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în urma unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, după atacurile masive cu rachete și drone ale Rusiei.

„Trebuie să garantăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina și garanții de securitate ferme și credibile, iar în cadrul acestor garanții „Europa își va asuma deplin partea sa”, a indicat mai departe președinta executivului UE pe rețeaua socială X după discuția cu președintele SUA. Ea a anunțat că a avut de asemenea o convorbire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în urma bombardamentului rusesc, care a afectat de asemenea unele clădirii civile, printre care cea a British Council și a reprezentanței UE la Kiev.

Donald Trump a declarat, vinerea trecută, că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între Putin și Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că „este lupta voastră”.

***