Reacția Rusiei la planul Franței de a-și extinde umbrela nucleară în Europa

Rusia apreciază că planul Franței de a-și extinde arsenalul nuclear este o mișcare destabilizatoare, care reprezintă o potențială amenințare pentru Moscova.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că anunțul făcut de Macron săptămâna aceasta este „o evoluție extrem de destabilizatoare”. Acesta reprezintă „o consolidare și o extindere semnificativă a potențialului nuclear al NATO, care, în cazul unui conflict militar direct cu Rusia, ar putea fi utilizat în mod coordonat împotriva țării noastre”, a afirmat Zaharova, potrivit Reuters.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto), vorbind separat cu reporterii, a spus că inițiativa Franței a confirmat poziția Moscovei potrivit căreia armele nucleare franceze și britanice ar trebui să facă parte din orice negociere viitoare privind echilibrul nuclear global.

Franța își va spori numărul focoaselor nucleare, intrând astfel într-o nouă etapă a descurajării nucleare, a anunțat luni președintele Emmanuel Macron în cadrul unui discurs privind descurajarea nucleară.

„Trebuie să ne consolidăm descurajarea nucleară în fața amenințărilor combinate și trebuie să ne gândim strategia de descurajare în profunzimea continentului european, cu deplina respectare a suveranității noastre, cu punerea în aplicare progresivă a ceea ce aș numi o descurajare avansată. Trăim în prezent, în plan geopolitic, o perioadă de revoltă plină de provocări și compatrioții noștri sunt deplin conștienți de asta. Această perioadă justifică o înăsprire a modelului nostru”, a declarat șeful statului francez în discursul rostit la baza de pe Ile Longue.

„Macron a adăugat că Parisul nu va comunica mai mult despre cifre privind arsenalul său nuclear, „contrar cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar fără a fi vorba despre a intra în vreo cursă a înarmării, aceasta nefiind vreodată doctrina franceză”. „Cine vrea să fie liber trebuie să fie temut. Cine vrea să fie temut trebuie să fie puternic”, a accentuat președintele Franței.

Opt țări europene – a continuat Macron – au acceptat să participe la descurajarea avansată propusă de Paris: Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca. Aceste țări ar putea în special găzdui „forțe aeriene strategice ale forțelor aeriene franceze, ce se vor putea astfel disemina în profunzimea continentului european pentru a zădărnici calculele adversarilor noștri”, a explicat președintele francez.

Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin care un stat care deține arme nucleare se angajează să protejeze statele aliate sau prietene care nu dețin astfel de arme.

Forțele nucleare strategice ale Alianței, în special cele ale Statelor Unite, reprezintă garanția supremă a securității NATO. Forțele nucleare strategice independente ale Regatului Unit și Franței au un rol descurajator propriu și contribuie în mod semnificativ la securitatea generală a Alianței.

Poziția de descurajare nucleară a NATO se bazează, de asemenea, pe armele nucleare ale Statelor Unite dislocate în Europa, precum și pe capacitățile și infrastructura furnizate de aliații în cauză. O serie de țări NATO contribuie la Alianță cu aeronave cu dublă capacitate (DCA). Aceste aeronave sunt esențiale pentru misiunea de descurajare nucleară a NATO și sunt disponibile pentru roluri nucleare la diferite niveluri de pregătire. În rolul lor nuclear, aeronavele sunt echipate pentru a transporta arme nucleare într-un conflict, iar personalul este instruit în consecință.

***