Reacția partidelor la propunerea de premier: PSD are 3 condiții pentru a susține un Guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţii parlamentare, iar țara are nevoie de un executiv plin cât mai curând.

El spune că, PSD condiționează votarea unui guvern pe următoarelor principii:

reluarea investiţiilor şi stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute

protejarea românilor cu venituri mici şi medii

susţinerea IMM-urilor româneşti.

„România şi românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorităţii parlamentare”, este anunţul preşedintelui PSD.

Grindeanu mai spune că „PSD doreşte să ştie care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât şi componenţa acestei echipe”.

„Ulterior, conducerea PSD va supune discuţiei interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, precizează Grindeanu.

PNL: Vom analiza. Nu vom participa la formarea și nu vom face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect

PNL a anunțat că a luat act de decizia președintelui și va analiza săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune și că nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect.

„PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare.

În același timp, Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, arată un comunicat al formațiunii.

Ei reamintesc faptul că actuala criză politică și dificultățile economice sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării.

Ce dorește și nu dorește PNL, reluate în comunicat:

De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate.

PNL dorește ieșirea cât mai rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate.

Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate.

Dominic Fritz, liderul USR: Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă

Liderul USR, Dominic Fritz, anunță că, din respect pentru președintele Nicușor Dan și cu responsabilitate pentru țară, partidul său va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, pe care îl etichetează „un președinte de partid și europarlamentar respectabil”.

„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, precizează Dominic Fritz.

O formulă care merită susținerea USR, mai spune Dominic Fritz în poziția postată pe Facebook, „este un guvern care să-i includă pe miniștri Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău.

„Toți patru au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă. România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică. Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, spune liderul USR.

Csoma Botond (UDMR): Decizia noastră privind votarea Guvernului va fi luată săptămâna viitoare

„Ne-a comunicat în aceste zile domnul Nicușor Dan că va face această desemnare. Noi credem că nu este cea mai bună variantă să avem un guvern tehnocrat condus de un politician. Noi am fi vrut, desigur, am spus-o de mai multe ori, am fi vrut refacerea fostei coaliții. Acest lucru nu s-a putut și s-a ajuns la această variantă – cu un guvern tehnocrat și domnul Tomac, un politician al cărui partid n-a intrat în Parlament. Este totuși bizar”, a subliniat deputatul UDMR.

El a anunțat că decizia privind votul UDMR va fi luată săptămâna viitoare.

„Mâine vom avea o ședință a Consiliului permanent, unde vom discuta aceste aspecte, dar nu vom lua încă o decizie cu privire la sprijinirea Guvernului, la votarea Guvernului. Această decizie va fi luată numai săptămâna viitoare, după ce ne vom întâlni cu domnul Tomac și va veni să ne prezinte totuși ce planuri are cu acest guvern, ce dorește să facă acest guvern. După aceea vom lua o decizie. Dar în acest moment, încă, nu este clar dacă putem sau nu putem sprijini un astfel de guvern”, a transmis Csoma Botond.

AUR respinge în continuare orice formulă de guvern în componența căruia nu intră, iar Eugen Simion a declarat deja că nu poate accepta un premier al cărui partid (PMP) nu a obținut nici 1% la alegerile parlamentare.

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