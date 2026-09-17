Reacția partidelor la desemnarea lui Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu: „Am luat act cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui”

Sorin Grindeanu transmite că a luat act ”cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui” pentru premier (Siegfried Mureșan) şi anunţă că a convocat pentru luni Biroul Permanent Naţional al PSD pentru a ”analiza cu atenţie această propunere a dreptei”.

AUR a reacționat amintind decizia lor fermă, anunțată de imediat după demiterea Cabinetul Bolojan, pe 5 mai: nu votează niciun executiv din care face parte.

Sorin Grindeanu: „Este greu de înțeles” ce argumente a avut șeful statului pentru a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan

PSD va decide abia luni cum se va poziționa față de această desemnare: „Am luat act cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte funcţia de prim-ministru al României. Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale”, a scris, joi, pe Facebook, Sorin Grindeanu, imediat după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la desemnarea unui nou premier.

Grindeanu îl acuză în continuare pe premierul demis „Încăpăţânarea lui Ilie Bolojan de a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti”.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget – adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic”!, a mai transmis preşedintele PSD.

UDMR: Numai cu PSD se poate obține o majoritate de voturi în Parlament, pe varianta unei guvernări rotativă

Liderul grupului deputaților UDMR, Csoma Botond, spune că votarea unui Guvern Siegfried Mureșan are nevoie de o majoritate pentru învestire, iar ea este posibilă doar cu voturile PSD.

„Vom încerca să găsim o majoritate. Numai cu PSD se poate. E clar că numai cu PSD se poate, nu vreau să vorbesc în numele altora, dar noi UDMR am spus că nu ne vom alia niciodată într-o majoritate din care să facă parte extremiștii (referire la partidele/parlamentarii AUR, SOS, POT – n.red). Nu am acceptat o astfel de majoritate anterior și este valabil și în acest caz, nu vrem o majoritate în care să avem nevoie de voturi de la extremiști (…) Să vedem la ce rezultate putem ajunge în urma acestor negocieri”, a comentat într-o intervenție la Digi24, Csoma Botond.

Petrișor Peiu (AUR): „Nu cred că va ajunge în Parlament cu propunerea de guvern, nu strânge voturi”

Petrișor Peiu, unul dintre liderii cu influență ai AUR, nu crede că europarlamentarul va ajunge în Parlament cu propunerea de guvern ,pentru că nu va strânge voturi suficiente pentru a trece de vot.

În opinia sa, următoarea propunere a președintelui va fi Sorin Grindeanu, ceea ce va fi o ”ușurare pentru efortul PSD”.

Preşedintele AUR, George Simion, a transmis pe reţelele de socializare un mesaj cu simboluri, despre susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan: ”Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România”.

George Simion a postat pe Facebook un mesaj scurt, cu o imagine în care apare şi sigla PSD. ”Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România”, spune Simion în postare.

Grupul parlamentar PACE-Întâi România respinge propunerea și cere retragerea propunerii

Grupul parlamentar PACE-Întâi România, care are 7 membri în Senat, anunţă că nu susţine un guvern Siegfried Mureşan. ”Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului”, spun parlamentarii.

”Grupul PACE Întâi România refuză ferm un guvern Siegfried Mureşan, acesta fiind omul care a atacat România la Bruxelles şi care a cerut tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz. Ar fi o guvernare anti-naţională, anti-românească şi care ar pune cruce suveranităţii României, punând frâiele ţării definitiv în mâinile Bruxelles-ului şi a altor capitale, transformând România într-o colonie oficială”, spune grupul parlamentar într-un comunicat oficial.

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